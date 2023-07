Maja Đerek izložena pritiscima i napadima: 'Suprug i dijete su mi potreseni. Jedini cilj je da se mene eliminira iz Splita'

- Danas želim upozoriti javnost na nemile događaje kojima je bila izložena pročelnica Maja Đerek i njezina obitelj. Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, a pogotovo fizičkog nasilja prema gospođi Đerek koja vrlo predano, izvjesno i zakonito radi svoj posao - kazao je u uvodnim riječima splitski gradonačelnik Ivica Puljak na danas održanoj konferenciji za medije u zgradi gradske uprave.

Tema ove konferencije, kao što je i sam gradonačelnik u uvodnim riječima kazao, jest 'Stop nasilju nad dužnosnicima i službenicima koji uvode red'.

Gradonačelnik je potom kazao da su prijetnje kojima je bila izložena pročelnica i njezina obitelj apsolutno nedopustive te navodi da se preko toga neće tek tako priječi.

- Molim sve institucije, a posebno institucije represivnog aparata da zaštite gospođu Đerek i njezinu obitelj. Ne smijemo dopustiti da ljudi koji uvode red i zakon, radeći svoj posao, budu izloženi prijetnjama i fizički budu napadnuti s namjerom da ih se prisili da odustanu od beskompromisnog uvođenja reda. Uvjeren sam da ovi događaji neće pokolebati nikoga od nas, nego će nas još više učvrstiti u namjeri da uvedemo red i da nastavimo putem kojim smo, za sada, kročili u gradu Splitu - dodaje.

'Pozivam građane da prate ovaj slučaj'

Pozvao je sve građane da prate ovaj slučaj, a sve društvene i političke aktere u Hrvatskoj da osude nasilje i stanu u zaštitu onih koji zakonito rade svoj posao i uvode red. Zamolio je medije da ne prenose prijetnje te naveo da je jedan lokalni mediji prenio fizičku prijetnju pročelnici i gradonačelniku.

Potom je riječ preuzela pročelnica Maja Đerek.

- Htjela bih upozoriti da je u posljednjih šest mjeseci vidljiva progresija pritisaka i napada, pogotovo od kada sam krenula raditi u gradu Splitu. Cilj toga je bilo moja medijska izolacija, zatim me se krenulo etiketirati prvo od strane nekih novina i stranaka koje su izgubile privilegije u ovom gradu, a koje su do sada imali, Željelo me se etiketirati i označiti kao 'persona non grata'. Krenule su javne objave prijetnji, zatim fizički upadi u moj ured kao što ste svi već obavješteni, a sad se već očito krenulo i na moju obitelj. Jedini cilj je da se mene eliminira iz Splita, onemogući da radim posao i da se nastavi s politikom koja je bila prije, a to je politika pogodovanja i klijentelizma koja je očita u svakom predmetu kojeg sam otvorila ovdje pogotovo u poslovnim prostorima - navodi Đerek.

Istaknula je posebno kako radi Upravni odjel za gradsku imovinu, čija je Đerek pročelnica. Navela je da 95 posto ljudi s tog odjela radi marljivo, da se vade predmeti i pokušavaju rješavati na miran način.

'Svi oni koji su nanijeli štetu gradu svojim bivšim radom, ja vam jamčim da će oni biti sankcionirani s moje strane'

- Što se tiče rada mog odjela, radili smo sve službenim putem, rješavali mirnim putem i pokušavali i uvijek navodili zakonske činjenice i propisa temeljem kojih se neki netko treba i mora iseliti iz prostora. Naišli smo na užasne stvari i pogodovanja. Svi oni koji su nanijeli štetu gradu, ja vam jamčim da će oni biti sankcionirani s moje strane jer to ne dopustivo - kazala je Đerek.

Đerek se pohvalila da s medijima izvrsno radi te da će se tako i nastaviti.

- Ne slažem se s huškačkim novinarstvom i zato sam prijavila HND-u, kao što znate, jedan pokušaj objave u jednom mediju - dodaje.

Potom se osvrnula na situaciju kada je proslavljeni bivši hrvatski veslač Igor Boraska upao u njezin ured.

- Gospodin Boraska je bio revoltiran kad je ušao u moj ured. Par dana kasnije sam onda vidjela prepisku s jednim djelatnikom Banovine gdje sam očito da ga se huška na mene, kao i navodi kako da se mene eliminira iz Splita. Sve te prepiske će biti proslijeđene policiji. Smatram da je na uštrb djelatnika koji marljivo rade, pogotovo u mom odjelu, nedopustivo da se zaposlenik Banovine tako ponaša. Smatram da svaki zaposlenik grada mora raditi u korist grada, tražit ću najoštrije sankcije prema takvim zaposlenicima - rekla je na press konferenciji.

Napadi u Splitu i Zagrebu

Đerek je kazala da su napadi u Splitu i Zagrebu prijavljeni policiji.

- Suprug i dijete su mi potreseni jer znate dok netko ide na vas to je jedna stvar, ali onda kad vam krene na obitelj to je već malo šira stvar. Upala su trojica muškaraca u našu zgradu i lupala su po vratima. To je prestavnik suvlasnika prijavio, postoje kamere i taj slučaj je zabilježen. Tada su suprug i dijete bili tu kod mene, sva sreća da nisu bili u Zagrebu pa nisu bili uznemireni - kazuje.

Opisala je napad u Splitu

- U ovu subotu ujutro smo imali događaj da je netko došao i lupao jako. Dijete i ja smo se probudili, a taj isti gospodin je lupao šakama o moja ulazna vrata. Dijete se jako prepalo. Vidjela sam tog muškarca kroz prozor, bio je u borbenom stavu ispred, a imao je tetovaže po rukama i nogama. Otvarala vrata nisam jer sam bila sama s djetetom, a prijavila sam sve detaljno policiji - kazuje i dodaje:

- Ovo sve me samo dodatno motivira da ostajem ovdje i dalje ću raditi za dobrobit grada Splita. Što se tiče mog odjela nitko više neće biti u povlaštenom položaju. Molim sve stranke koje su očito naviknule, odnosno pojedince, da me prestanu zvati preko obitelji, prijatelja te da prestanu okolo širiti priče da sa mnom imaju problema. Ja ću uvijek raditi po zakonu i mirnim putem ću ih pozivati. Nema nikakvog dogovora u četiri oka, nema nikakvih osobnih razgovora, postoje službeni dopisi... - zaključila je Đerek.