Magazin večeras stiže u Trogir: Veliki ljetni koncert uz more počinje u 21 sat

Trogir večeras očekuje velika glazbena večer. Jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih hrvatskih pop sastava Magazin, nastupa 14. kolovoza u sklopu 56. Trogirskog kulturnog ljeta, a koncert na atraktivnoj lokaciji Brigi – Lučica Lokvice počinje u 21 sat. Ulaz na koncert je slobodan.

Za sve posjetitelje koncerta osiguran je i besplatan parking na gradskom parkiralištu T4 (Brigi), koji će biti besplatan od 19:00 sati u petak (14. kolovoza) do 06:00 sati u subotu (15. kolovoza).

Više od četiri desetljeća hitova

Magazin je tijekom više od četiri desetljeća karijere postao jedan od zaštitnih znakova hrvatske pop-glazbe. Generacije publike odrastale su uz njihove pjesme, a brojni hitovi i danas zauzimaju posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni.

Publiku u Trogiru očekuju pjesme koje su obilježile različite generacije, među njima „Ti si želja mog života“, „Sve bi seke ljubile mornare“ i „Put putujem“, ali i brojne druge pjesme koje garantiraju večer ispunjenu pjesmom, plesom i dobrom atmosferom.

Ljetna pozornica uz more

Brigi – Lučica Lokvice večeras će postati posebna ljetna pozornica uz more, a mediteranski ambijent Trogira i prepoznatljivi hitovi Magazina donose idealnu kombinaciju za ljetni provod.

Koncert je dio programa 56. Trogirskog kulturnog ljeta, manifestacije koja tijekom ljeta donosi bogat kulturni i zabavni program na brojnim atraktivnim lokacijama grada.

Uz slobodan ulaz, osiguran parking, atraktivnu lokaciju uz more i prepoznatljive hitove, večerašnji koncert Magazina nameće se kao jedna od nezaobilaznih ljetnih glazbenih večeri u Trogiru u kojoj će zasigurno mnogi posjetitelji uživati!