MAGAZIN STIŽE U TROGIR Veliki ljetni koncert uz more ovog petka

Trogir ovog petka očekuje prava glazbena poslastica. Magazin, jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih hrvatskih pop sastava, stiže u Trogir gdje će 14. kolovoza održati veliki koncert u sklopu 56. Trogirskog kulturnog ljeta. Koncert počinje u 21 sat, a publika će u glazbenim hitovima moći uživati na atraktivnoj lokaciji Brigi – Lučica Lokvice, uz slobodan ulaz.

Bit će to večer namijenjena svim generacijama, jer Magazin iza sebe ima impresivan niz pjesama koje su obilježile hrvatsku glazbenu scenu i postale svojevrsni soundtrack brojnih generacija. Od velikih balada do rasplesanih pop hitova, njihov repertoar jamči atmosferu u kojoj će teško biti ostati samo promatrač.

Više od četiri desetljeća hitova

Magazin je tijekom svoje bogate karijere izrastao u jedan od zaštitnih znakova hrvatske pop-glazbe. Prepoznatljiv spoj zaraznih melodija, emotivnih tekstova i mediteranskog pop senzibiliteta osigurao je grupi trajnu popularnost, dok su brojne pjesme postale dio domaće glazbene baštine.

Generacije publike odrastale su uz njihove hitove, a pjesme poput „Ti si želja mog života“, „Sve bi seke ljubile mornare“ i „Put putujem“ i danas se pjevaju jednako glasno kao i kada su prvi put osvojile radijski eter.

Upravo zato koncert u Trogiru donosi spoj nostalgije i dobre ljetne zabave – priliku da starije generacije ponovno uživaju u pjesmama koje poznaju desetljećima, dok ih mlađa publika otkriva kroz nove glazbene trenutke.

Ljetna pozornica uz more

Za veliki koncert Magazina odabrana je lokacija Brigi – Lučica Lokvice, koja će ovog petka postati posebna ljetna pozornica uz more. Mediteranski ambijent Trogira i glazbeni hitovi Magazina stvaraju idealnu kombinaciju za ljetnu večer ispunjenu pjesmom, plesom i dobrom atmosferom.

Koncert je ujedno još jedan veliki događaj u programu 56. Trogirskog kulturnog ljeta, manifestacije koja tijekom ljeta donosi bogat kulturni i zabavni program te pretvara povijesni Trogir i njegove atraktivne lokacije u pozornicu brojnih umjetničkih i glazbenih događanja.

Trogir će tako ovog petka zapjevati uz neke od najvećih hitova domaće pop-glazbe.

Vidimo se u Trogiru, uz Magazin!