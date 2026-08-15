Magazin napravio feštu u Trogiru: Hitovi, more i sjajna atmosfera obilježili ljetnu večer

Trogir je sinoć bio u znaku glazbe, dobre atmosfere i bezvremenskih hitova. U sklopu 56. Trogirskog kulturnog ljeta na lokaciji Brigi – Lučica Lokvice održan je koncert popularnog hrvatskog pop sastava Magazin, koji je brojnim okupljenim posjetiteljima priredio večer ispunjenu pjesmom i pozitivnom energijom.

Publika je uživala u dobro poznatim pjesmama koje su obilježile domaću glazbenu scenu i desetljećima osvajale slušatelje svih generacija. Uz hitove poput „Ti si želja mog života“, „Sve bi seke ljubile mornare“ i „Put putujem“, Magazin je još jednom potvrdio zašto zauzima posebno mjesto među najpopularnijim hrvatskim pop sastavima.

Atraktivna lokacija uz more, slobodan ulaz i veliki broj posjetitelja dodatno su pridonijeli atmosferi, a Trogir je još jednom pokazao kako ljetne kulturne i glazbene programe pretvara u susrete koji okupljaju i domaću publiku i brojne goste.

Koncert Magazina bio je još jedan od vrhunaca ovogodišnjeg 56. Trogirskog kulturnog ljeta, a program se nastavlja već sutra.

Nastavak 56. Trogirskog kulturnog ljeta

U nedjelju, 16. kolovoza, u jedinstvenom ambijentu kule Kamerlengo očekuje nas posebna glazbena večer uz KUD Kvadrilja i Klapu Trogir. Ulaz je slobodan.

S početkom u 20:30 sati zapjevat će se u čast dalmatinskoj tradiciji, pjesmi i običajima, uz večer ispunjenu emocijom i prepoznatljivim zvucima Dalmacije.

Program se nastavlja već 17. kolovoza, kada će u Kneževom dvoru s početkom u 21:00 sat nastupiti Klapa Stivanja. Ulaz je također slobodan.

Posjetitelje očekuje posebna večer ispunjena dalmatinskom pjesmom, tradicijom i dobrim raspoloženjem, a Klapi Stivanja pridružit će se i posebni gosti – Muška klapa Mriža iz Splita.

Program 56. Trogirskog kulturnog ljeta nastavlja se i 19. kolovoza, kada će u 21:00 sat na Trifori Cimatorij nastupiti Trogirski glazbenici.

Trogirsko ljeto tako se nastavlja uz još jednu seriju glazbenih večeri koje slave tradiciju, kulturu i glazbu grada.