Maestrale 2026: Darko Rundek i Ana Kovačić u intimnom koncertu u klaustoru Franjevačkog samostana

Maestrale 2026. nastavlja svoj program koncertom Darka Rundeka i Ane Kovačić, umjetnika koji već godinama oblikuju regionalnu glazbenu scenu.

U nedjelju, 14. lipnja 2026. godine, s početkom u 20:30 sati, u jedinstvenom ambijentu klaustra Franjevačkog samostana i Malakološkog muzeja održat će se koncert dua Darko Rundek & Ana Kovačić, koji u sklopu programa Maestrale donosi intimnu glazbenu večer ispunjenu autorskim izričajem.

Rundek, jedan od najznačajnijih autora regionalne glazbene scene, poznat po svojem osebujnom spoju rocka, poezije i eksperimenta, u ovom se projektu predstavlja u minimalističkom duu koji naglašava snagu pjesme, improvizacije i neposrednu komunikaciju s publikom. U suradnji s Anom Kovačić, saksofonisticom i autoricom prepoznatljivom po izražajnom i istraživačkom pristupu glazbi, ovaj projekt poprima intimnu dimenziju u kojoj se poznato i novo isprepliću u jedinstveno glazbeno iskustvo.

Program Maestrale i ovim događanjem nastavlja svoju misiju otkrivanja i aktiviranja prostora Makarske kroz suvremene kulturne sadržaje, povezujući lokalnu baštinu, umjetnost i glazbu.

Pozivamo sve ljubitelje glazbe da se pridruže ovoj posebnoj ljetnoj večeri i dožive Maestrale u njegovom glazbenom izdanju.

Ulaz na koncert je slobodan. Svi ste dobrodošli. Vidimo se u Malakološkom muzeju!