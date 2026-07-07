Maestral u jedrima: Mladi iz Centra Maestral upoznali čari jedrenja

Jedra, maestral i otvoreno more obilježili su dan koji će mladi iz Centra Maestral dugo pamtiti. U programu "Maestral u jedrima", koji je Splitsko-dalmatinska županija organizirala u okviru projekta Pomorsko je dobro u suradnji s Pomorskim fakultetom u Splitu, sudionici su imali priliku upoznati osnove jedrenja i iz prve ruke doživjeti kako izgleda život na moru.

Nakon isplovljavanja iz Splita plovidba je vodila prema Rogaču na Šolti, gdje je održan praktični dio programa. Kroz radionicu na moru mladi su upoznali dijelove jedrilice, rad s jedrima i osnovna pravila sigurne plovidbe, a kroz praktične vježbe naučili koliko su suradnja, komunikacija i povjerenje važni za svaku posadu.

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Program je vodio izv. prof. dr. sc. Luka Pezelj, voditelj jedrenja na Pomorskom fakultetu u Splitu, uz podršku članova Akademskog jedriličarskog kluba Universitas. U radu sa sudionicima sudjelovao je i Božen Cvitković, časnik palube i alumnij Pomorskog fakulteta u Splitu, koji je mladima kroz praktičan rad približio osnove života i rada na brodu te podijelio iskustva stečena tijekom plovidbe. Programu se pridružila i hrvatska jedriličarska prvakinja Petra Marendić, članica JK Mornar, približivši sudionicima jedrenje kroz vlastito sportsko iskustvo te upoznavši ih s vještinama i odgovornostima koje ovaj sport nosi.

"Projekt 'Pomorsko je dobro' tijekom cijele godine okuplja niz edukativnih i projektnih aktivnosti kojima želimo razvijati svijest o važnosti očuvanja i odgovornog korištenja pomorskog dobra.Program „Maestral u jedrima“ upravo je primjer takvog pristupa i posebno nam je drago što smo ga, u suradnji s Pomorskim fakultetom u Splitu, mogli organizirati za mlade iz Dječjeg doma Maestral", istaknula je pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije Ana Glaurdić Mekinić.

Program "Maestral u jedrima" mladima je omogućio da kroz praktičan rad upoznaju osnove jedrenja, steknu nova iskustva i iz prve ruke dožive odgovornost, suradnju i timski rad koje život na moru podrazumijeva.