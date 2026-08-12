Mađarski okusi stižu na splitski Pazar

Na splitskom Pazaru u srijedu, 12. kolovoza, iza 20 sati održat će se neformalno druženje tijekom kojega će se građanima i posjetiteljima Splita dijeliti porcije fiš-paprikaša pripremljenog u kotliću. Ovo gastronomsko predstavljanje mađarske kulture u Splitu održava se šesti put, a iza događanja stoje Udruga mladih Lug i Demokratska zajednica Mađara – udruga Splitsko-dalmatinske županije.

Za pripremu fiš-paprikaša bit će zadužen nagrađivani kuhar Erik Munk, koji će okupljenima predstaviti dio bogate mađarske gastronomske tradicije. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže na Pazaru, kušaju svježe pripremljeni fiš-paprikaš i večer provedu u opuštenom druženju.

Uz mirise koji će se širiti iz kotlića, atmosferu će dodatno upotpuniti zvuci mađarskog čardaša, pa će posjetitelji u samom srcu Splita moći doživjeti mali spoj mađarske gastronomije, glazbe i kulture.