Macron nakon summita prošetao Splitom: Peristil, sv. Duje i dalmatinska pisma oduševili francuskog predsjednika

Nakon završetka summita MED9, zbog kojeg je Split ugostio brojne europske i svjetske dužnosnike, francuski predsjednik Emmanuel Macron dio vremena iskoristio je za upoznavanje grada.

Macron je poželio prošetati povijesnom jezgrom Splita i vidjeti neke od najpoznatijih gradskih znamenitosti, otkrio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Tijekom kratkog obilaska francuski predsjednik posjetio je Peristil, Vestibul i katedralu sv. Duje, a susreo se i s dijelom dalmatinske tradicije i atmosfere stare gradske jezgre.

Šuta: „Sudeći po reakcijama, itekako je bio zadovoljan“

Gradonačelnik Šuta nakon obilaska oglasio se na društvenim mrežama, istaknuvši zadovoljstvo što je Macron nakon službenog dijela posjeta pokazao zanimanje za Split.

„Nakon događaja zbog kojeg je Split postao središte europske i mediteranske politike, posebno mi je drago što je francuski predsjednik Emmanuel Macron poželio prošetati našim gradom i upoznati dio njegove povijesti i baštine“, poručio je Šuta.

Kako je naveo, tijekom obilaska nije nedostajalo ni prepoznatljivih splitskih detalja.

„Peristil, Vestibul, katedrala sv. Duje, pusti me proć i dalmatinska pisma bili su dio kratkog obilaska kojim je, sudeći po reakcijama, itekako bio zadovoljan“, napisao je gradonačelnik.

Šuta je dodao kako je i ostale visoke goste koji su boravili u gradu povodom summita pozvao da ponovno posjete Split, ali sljedeći put bez obveza koje donosi službeni protokol.

„Sve naše današnje goste pozvao sam da se ponovno vrate u Split i upoznaju ga i izvan službenog protokola“, zaključio je Šuta.