Macron imenovao novog premijera

Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je saveznika Sebastiena Lecornua novim francuskim premijerom.

Riječ je o dosadašnjem ministru oružanih snaga.

Imenovanje nakon političke krize

Lecornu, koji nasljeđuje Francoisa Bayroua nakon što je u ponedjeljak srušen u Nacionalnoj skupštini, dobio je zadatak da "konzultira političke snage zastupljene u parlamentu kako bi se usvojio državni proračun i postigli nužni dogovori za odluke u idućim mjesecima".

"Djelovanje novog premijera vodit će obrana naše neovisnosti i snage, služenje francuskom narodu te politička i institucionalna stabilnost radi jedinstva zemlje", navodi se u priopćenju Elizejske palače, uz uvjerenje da je "na tim osnovama moguće postići dogovor između političkih snaga, uz poštivanje uvjerenja svake od njih".

Lecornu će vladu predložiti tek nakon razgovora s parlamentarnim strankama. Njegovo ime se već dulje spominjalo kao moguće rješenje, a u posljednjim satima u opticaju je bila i predsjednica Nacionalne skupštine Yaël Braun-Pivet.

Oštre reakcije oporbe

Oporba je burno reagirala na imenovanje. Jean-Luc Mélenchon izjavio je da je riječ o "tužnoj komediji" i poručio da "samo odlazak Macrona može zaustaviti ovu farsu prezira prema parlamentu, biračima i političkoj pristojnosti".

Čelnica Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen ocijenila je da Macron "puca posljednjim metkom makronizma, zatvoren u bunker s uskim krugom vjernih", dodajući da će se "nakon neminovnih novih parlamentarnih izbora premijer zvati Jordan Bardella".

Predvodnica Zelenih Marine Tondelier rekla je, pak, da Macron imenuje premijera "bez konzultacija s pobjedničkim strankama posljednjih parlamentarnih izbora" te pozvala na prosvjede: "Odgovor stiže na ulici. Sutra."