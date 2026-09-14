Ma, tko je to skrivao stabljike konoplje više od dva metra? Splitska policija otkriva: Sve je počelo zaustavljanjem na Dalmatini

Splitska policija izvijestila je o slučaju 55-godišnjaka kojeg su policijski službenici PGP-a Vrgorac zaustavili 12. rujna oko 14 sati na autocesti A1, na odmorištu Mosor.

Kod muškarca je pronađena i oduzeta manja količina marihuane, a odbio se podvrgnuti testiranju na prisutnost droga u organizmu. Zbog utvrđenih prekršaja isključen je iz prometa i sankcioniran.

Policija je potom nastavila kriminalističko istraživanje, tijekom kojeg su na adresi na kojoj 55-godišnjak boravi na području Slivnog pronađene i oduzete tri stabljike indijske konoplje s udjelom THC-a većim od 0,3 posto.

Stabljike su bile visoke 1,72, 2,18 i 1,78 metara, pri čemu je najviša premašivala dva metra.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, protiv 55-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.