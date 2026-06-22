Ma, kakvi predah! Ljeto daje "gasa", u utorak fenska bura i temperature do 37. Upaljen narančasti Meteoalarm

Knin, Kaštel Štafilić i Senj jučer su bili najtopliji gradovi u Hrvatskoj s vrlo vrućih 36 stupnjeva Celzijusovih.

Posjetimo, jučer, na prvi dan kalendarskog ljeta i najduži dan u godini, u Dalmaciji je obilježilo vruće vrijeme, uz temperature uglavnom od 31 do 36 °C. U unutrašnjosti Dalmacije bilo je lokalno jačeg razvoja oblaka, a lokalno je bilo jačeg grmljavinskog nevremena uz privremeno, ali zamjetno osvježenje.

U novom tjednu bit će stabilno i ljetno vruće. Čini se da se da će najtoplije biti u utorak kada će se javiti učinak fenske bure i kada će u mnogim lokacijama temperature prelaziti 35°C.

Danas će biti pretežno sunčano, popodne uz moguć prolazan razvoj naoblake u Dalmatinskoj zagori. Ujutro i navečer slaba bura, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, osobito popodne prema otvorenom. Minimalne jutarnje temperature zraka od 16 do 27°C, a najviše dnevne većinom od 30 do 35°C.

Pretežno vedro i u utorak, ali će popodne u zaobalju lokalno biti razvoja naoblake. Ujutro slaba bura, danju prvo sjeverozapadnjak, a prema večer bura koja će biti laganom jačanju te će imati fenski učinak pa će noć biti neugodno topla. Najviše dnevne većinom od 31 do 37°C.

U srijedu djelomično sunčano i većinom suho, popodne će biti prolazno jačeg razvoja oblaka, ali će se u većini predjela zadržati suho. Ujutro će puhati umjerena bura pa će biti iznimno topli, danju većinom od 31 do 37°C.

Od četvrtka do kraja tjedna bit će pretežno vedro. Noću će puhati burin, a danju slab do umjeren maestral. Zadržat će se vruće, većinom od 30 do 35°C u najtoplijem dijelu dana.