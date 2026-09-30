„Lutkina kuća, dio drugi“ vraća se na scenu GKM-a: Predstava koja otvara pitanja ljubavi, obitelji i odnosa

Gradsko kazalište mladih od sljedećeg tjedna ponovno na svoju scenu donosi predstavu „Lutkina kuća, dio drugi“, autora Lucasa Hnatha te u režiji Gorana Golovka. Riječ je o kazališnom promišljanju odnosa među partnerima, ljubavi, obitelji i svega onoga što se, često mnogo više nego što mislimo, može prepoznati u našoj vlastitoj svakodnevici.

Uloge snažno i uvjerljivo donose Ana Gruica Uglešić kao Nora, Ermin Sijamija kao Torvald, Lidija Florijan kao Anne Marie te Mia Bujan kao Emmy.

Temeljena na jednom od najvažnijih klasika svjetske književnosti – Ibsenovoj „Lutkinoj kući“ – predstava otvara prostor za nova pitanja i drugačiji pogled na likove, njihove odnose i odluke. No, „Lutkina kuća, dio drugi“ nije predstava koja publici nudi gotove odgovore. Naprotiv, njezina je vrijednost upravo u tome što gledatelja potiče da se zapita, prepozna, usporedi i promisli o vlastitim odnosima i svijetu koji ga okružuje.

Kroz priču se otvaraju pitanja ljubavi, partnerstva, bračnih i obiteljskih odnosa, povjerenja, odgovornosti, slobode i posljedica odluka koje donosimo. Iako je riječ o kazališnom djelu koje proizlazi iz velikog književnog predloška, situacije i emocije koje donosi iznenađujuće su bliske suvremenom čovjeku.

Što dugujemo onima koje volimo? Možemo li ponovno izgraditi odnose koje smo jednom izgubili? Koliko poznajemo ljude koji su nam najbliži? I koliko smo spremni suočiti se sami sa sobom?

Upravo kroz takva pitanja predstava uvodi publiku u svijet ljudskih odnosa – složen, ponekad bolan, ali istodobno prepoznatljiv i duboko ljudski.

Predstava se od sljedećeg tjedna ponovno vraća na scenu Gradskog kazališta mladih, a namijenjena je publici koja od kazališta očekuje ne samo doživljaj, nego i pitanje koje će ponijeti sa sobom nakon odlaska iz kazališta.

Ulaznice možete kupiti online na gkm.hr ili rezervirati pozivom na 021/344979.