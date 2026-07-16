Luksuzni "Gay Kruzer" s gotovo 2.800 putnika uplovio u Split, a u 13 sati iznenađenje na Rivi: Gdje su nestali gosti?

U Split je danas u 9:40 sati uplovio kruzer Scarlet Lady, luksuzni brod kompanije Virgin Voyages, koji će u gradu ostati do 18 sati.

Riječ je o jednom od najpoznatijih brodova svoje klase, dugom oko 278 metara, koji može primiti gotovo 2.800 putnika, uz više od 1.100 članova posade. Scarlet Lady plovi pod konceptom putovanja namijenjenog isključivo odraslim gostima, a poznat je po modernom dizajnu, bogatoj ponudi zabave, restoranima, wellness sadržajima i noćnom programu.

Posebnu pažnju javnosti privukao je i zbog tematskih LGBTQ+ putovanja, po kojima je postao prepoznatljiv među putnicima iz cijelog svijeta.

Iako se očekivalo da će dolazak broda s gotovo tri tisuće gostiju donijeti velike gužve u središtu Splita, prizori s Rive oko 13 sati mnoge su iznenadili. Umjesto uobičajene gužve nakon dolaska velikog kruzera, na splitskoj rivi nije bilo velikog broja posjetitelja.

Gdje su nestali svi gosti? Jesu li se rasporedili po znamenitostima, otišli na izlete i plaže ili su osvježenje od splitskih vrućina potražili u klimatiziranim prostorima i shopping centrima?

Putnici u Splitu ostaju do večernjeg isplovljavanja, pa će se tijekom dana vidjeti koliko će ih ipak proći kroz gradske ulice i povijesnu jezgru.