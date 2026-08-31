Luksuzne megajahte usidrile se uz naš otok, među njima i jahta suosnivača WhatsAppa

Mljet je ovih dana domaćin nekoliko impresivnih megajahti koje su privukle pažnju u tamošnjem akvatoriju.

Ispred Polača nalazi se Moonrise, 107 metara duga luksuzna jahta čiji je vlasnik Jan Koum, suosnivač WhatsAppa. U njezinoj blizini nalazi se i prateća jahta Nebula. Koum je već ranije boravio na Mljetu, gdje je na Moonriseu ugostio osnivača Amazona Jeffa Bezosa i poznatog američkog poslovnog čovjeka Barryja Dillera.

U mljetskom akvatoriju zamijećena je i flota M2 Ribeye, povezana s Mansurom bin Zayedom Al Nahyanom, potpredsjednikom Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata i vlasnikom nogometnog kluba Manchester City.

Kod otočića Kobrava usidren je Pelarus, nekadašnja jahta ruskog milijardera Romana Abramoviča. Danas je, prema dostupnim podacima, u vlasništvu hongkonškog milijardera Samuela Tak Leeja.

Tu je i Amalya, 77 metara duga superjahta čiji vlasnik nije službeno potvrđen. U javnosti se posljednjih godina pojavljuju različite informacije o njezinu vlasništvu, no nijedna od njih nije službeno potvrđena.

Prizori luksuznih jahti u mljetskom akvatoriju još jednom pokazuju zbog čega je ovaj dio Jadrana omiljeno odredište svjetske elite.