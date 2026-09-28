LUKSUZNE JAHTE STIGLE U SPLIT Na Zapadnoj obali otvorena CROYA: "Grad će još ozbiljnije stati iza ovog sajma"

Na splitskoj Zapadnoj obali danas je otvoreno treće izdanje sajma CROYA, koji je ponovno okupio predstavnike luksuznog jahtinga i charter industrije. Posjetitelji na jednom od najatraktivnijih splitskih prostora mogu vidjeti desetke luksuznih plovila, dok su u Split stigli izlagači, brokeri i predstavnici industrije iz brojnih zemalja svijeta.

Stipe Petričević, predsjednik udruge CRO.Y.A., kazao je kako je ove godine na sajmu predstavljeno 35 jahti, uz oko 220 izlagača i sudionika.

– Do sada su sve pripremne radnje odrađene kako treba i nadamo se još jednom uspješnom sajmu, kakva su bila i prethodna izdanja – rekao je Petričević.

Većina predstavljenih jahti namijenjena je smještaju do 12 gostiju i nudi razinu komfora karakterističnu za najviši segment charter ponude.

Gosti stižu iz SAD-a, Australije i Južne Amerike

Petričević ističe kako klijenti koji unajmljuju ovakva plovila dolaze iz cijelog svijeta.

– Većina naših klijenata dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Imamo goste iz Južne Amerike, a od europskih tržišta tu su, među ostalima, Španjolska i Italija. To su gosti koji najčešće kupuju najmove na ovim brodovima – kazao je.

Među najpopularnijim destinacijama posebno se ističe Dubrovnik, koji je nezaobilazna točka gostima koji Hrvatsku upoznaju s mora.

Otvorenju je nazočio i zamjenik splitskog gradonačelnika Ivo Bilić, koji smatra da je CROYA projekt koji Split treba snažnije podržavati.

– Ovo je stvarno hvalevrijedan projekt. Treća je godina CROYA-e, a imamo brokere iz 16 izvaneuropskih zemalja koji su došli upravo zbog ovakvih plovila, plovila premium klase. To je nešto što mi kao zemlja pomorske tradicije trebamo podržati – rekao je Bilić.

Najavio je i snažniju podršku Grada u budućnosti.

– Mislim da ćemo u budućnosti ovome pristupiti još ozbiljnije. Vidimo da nam je cijela Zapadna obala puna luksuznih plovila. To je ono što svjetski nautičari i ljudi koji vole jahting traže. Grad Split će stati iza toga i sigurno će ovaj sajam u budućnosti narasti na još višu razinu – poručio je.

Sajam već narastao s tri na četiri dana

Da CROYA raste, prema Bilićevim riječima, pokazuje i ovogodišnje produljenje programa.

– To je već vidljivo ove godine. S tri dana sajam je produljen na četiri. Lijepo je što danas imamo lijep dan, ali upravo je lijepo vrijeme neke brodice maknulo odavde jer su u međuvremenu bukirane. Možda bi nekoliko dana kasniji termin iduće godine bio još bolji kako bismo imali još više ovakvih luksuznih plovila na Zapadnoj obali – kazao je Bilić.

Splitsko-dalmatinski dožupan Stipe Čogelja sajam je smjestio u širi kontekst pomorske tradicije Splita i Dalmacije.

– Split i Splitsko-dalmatinska županija prostor su bogate pomorske baštine, grad velikih pomoraca, a ja se nadam uskoro ponovno i grad velike brodogradnje. Barem na tom dijelu radimo. Upravo u takvom gradu i takvoj županiji pripada ovaj sajam, koji ovu industriju ponovno vraća u Split i Splitsko-dalmatinsku županiju – rekao je Čogelja.

Istaknuo je kako je Županija prepoznala projekt ne samo kroz Lučku upravu Splitsko-dalmatinske županije, koja upravlja prostorom na kojem se sajam održava, nego i kroz financiranje velikih događanja i sajmova.

– Oni ovdje dovode velike i moćne poduzetnike, naravno i brojne turiste, ali i našim građanima omogućuju da vide kako ova industrija funkcionira, koliko je unosna i koliko dobra može biti za Split i Splitsko-dalmatinsku županiju. Zato ćemo uvijek stati iza ovakvih i sličnih projekata – zaključio je Čogelja.