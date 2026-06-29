Luka Vušković se oglasio o Marku Livaji

Slučaj Marka Livaje i njegova odlaska s priprema Hajduka i dalje izaziva brojne reakcije u nogometnim krugovima. Nakon što je klub odlučio udaljiti svog najboljeg igrača zbog verbalnog sukoba s trenerom i sportskim direktorom, podrška Livaji počela je stizati i od bivših suigrača.

Među onima koji su javno stali uz njega je i Luka Vušković, bivši nogometaš Hajduka i hrvatski reprezentativac koji se trenutačno nalazi s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vušković je na svom Instagram profilu objavio fotografiju Marka Livaje uz emotikone krune i srca, čime je mnogima dao do znanja da podržava svog bivšeg suigrača.

Objava se brzo proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije navijača, dok se i dalje ne stišavaju komentari nakon jednog od najvećih potresa u Hajduku posljednjih godina.

Podsjetimo, Livaja je napustio pripreme Bijelih nakon verbalnog sukoba s trenerom i sportskim direktorom, čime je završila jedna od najznačajnijih era u novijoj povijesti kluba. Iako se iz Hajduka još čekaju dodatna pojašnjenja, slučaj je i dalje glavna tema hrvatske nogometne javnosti.