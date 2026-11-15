Luka Vušković emotivnom porukom dočekao veliki povratak starijeg brata Marija

Četiri godine iščekivanja završavaju danas na hamburškom Volksparkstadionu. Hrvatski nogometaš Mario Vušković (24) ponovno će istrčati na travnjak u dresu HSV-a, a njegov povratak nakon dugotrajne dopinške suspenzije obilježit će prijateljska utakmica protiv Hajduka, koja počinje u 15 sati.

Uoči velikog dana posebno dirljivu poruku uputio mu je mlađi brat Luka Vušković (19), hrvatski reprezentativac koji je i sam prošle sezone nosio dres hamburškog kluba.

Luka je na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju na kojoj drže HSV-ov dres s brojem 44. Uz fotografiju je podijelio riječi podrške kojima je pokazao koliko mu znači bratov povratak nogometu.

„Mario, četiri godine bodrio si me, čak i onda kada je tebi bilo najteže. Sada je red na meni“, napisao je Luka.

Potom se osvrnuo na veliku podršku koju je Mario tijekom svih godina izbivanja dobivao od navijača i kluba iz Hamburga.

„Hamburg nikada nije prestao vjerovati u tebe i danas će te ponovno gledati kako igraš. Vraćaš se tamo gdje pripadaš. Nitko ovo ne zaslužuje više od tebe. Ponosan sam na tebe“, dodao je hrvatski reprezentativac.

Na kraju objave ostavio je oznaku „44/44“ i emotikon srca.

View this post on Instagram A post shared by Luka Vušković (@lukavuskovic)

Broj 44 za braću Vušković ima posebnu vrijednost. Dok Mario zbog suspenzije nije smio nastupati, Luka je tijekom prošlosezonske posudbe u HSV-u upravo taj broj odabrao za svoj dres, želeći na taj način odati počast starijem bratu.

Sada se broj 44 vraća Mariju, zajedno s prilikom da ponovno zaigra nogomet pred navijačima koji ga ni tijekom najtežeg razdoblja karijere nisu zaboravili.

Podsjetimo, Mario Vušković posljednji je službeni nastup upisao u studenome 2022. godine. Nakon što je u njegovu uzorku utvrđena prisutnost zabranjene supstance EPO, uslijedio je dugotrajan postupak koji je završio četverogodišnjom suspenzijom, potvrđenom odlukom Sportskog arbitražnog suda (CAS) u kolovozu 2024. godine. Hrvatski branič cijelo je vrijeme tvrdio da nije svjesno koristio zabranjena sredstva.

Unatoč svemu, HSV nije odustao od Vuškovića. Njemački klub nastavio mu je pružati podršku, a hrvatski stoper sredinom rujna ponovno se priključio treninzima prve momčadi.

Današnji susret protiv Hajduka zato ima mnogo veće značenje od obične prijateljske utakmice. Upravo je u splitskom klubu Mario napravio prve seniorske nogometne korake, a sada će protiv svojih nekadašnjih suigrača i kluba u kojem je odrastao započeti novo poglavlje karijere.

Koliko navijačima HSV-a znači njegov povratak najbolje pokazuje podatak da je za utakmicu prodano više od 50 tisuća ulaznica. Volksparkstadion tako će biti pozornica jednog od najiščekivanijih trenutaka u Vuškovićevoj karijeri, a među onima koji će mu najviše držati palčeve svakako će biti njegov mlađi brat Luka.