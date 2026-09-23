Luka Split stala uz vatrogasce nakon velikog požara: DVD-u Gata donirali vrijednu opremu

Luka Split d.d. donirala je Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gata dva kompleta aparata za zaštitu dišnih organa, s leđnim nosačima, plućnim automatima, maskama i tlačnim bocama, te vatrogasnu mlaznicu. Donacija je namijenjena sigurnijem radu vatrogasaca koji su nesebično sudjelovali u gašenju teškog požara na omiškom području, štiteći ljude, njihove domove i prirodu.

Članovi DVD-a Gata, iz istoimenog naselja u sastavu Grada Omiša, bili su među vatrogascima na koje se zajednica oslanjala u trenucima velike opasnosti. Njihov trud i požrtvovnost u Luci Split odlučili su podržati opremom koja će im koristiti i u budućim intervencijama.

„Kad gledate vatrogasce kako satima rade u dimu i vatri, dok ljudi strahuju za svoje domove, teško je ostati samo na riječima zahvale. Željeli smo pomoći nečim što će im koristiti i nakon što ovaj požar prestane biti vijest. Zato smo DVD-u Gata donirali opremu koja će ih štititi na budućim intervencijama. S omiškim smo krajem povezani i preko naših kolega koji ondje žive, njihovih obitelji i naših poslovnih partnera. Vatrogascima hvala na svemu što su učinili. Najviše im želimo da se sa svake intervencije sigurno vrate kući“, poručuju iz Luke Split.

Tvrtka je već nakon požara javno izrazila solidarnost sa stanovnicima Omiša i okolice te najavila da će se uključiti ondje gdje može konkretno pomoći. Donacija DVD-u Gata nastavak je te najave i podsjetnik na to koliko je važno voditi računa o vatrogascima i kada neposredna opasnost prođe. Dok se većina građana vraća svakodnevici, oni moraju ostati spremni za sljedeći poziv.

Takav odnos prema zajednici Luka Split gradi i kroz druge lokalne inicijative. Podupiru, naime i Ronilački klub Puntar i njegove akcije čišćenja podmorja, a bila je i generalni sponzor ovogodišnje akcije na području splitske lučice Jadran i Sustipana, u kojoj je iz mora izvučeno oko pola tone otpada.

Kao prvi susjed, podržala je i eko-humanitarnu utrku gumenjaka „Zaveslaj za čišći Vranjic“, u organizaciji građanske inicijative „Mjesto koje hoće živjeti“. Inicijativa se zauzima za zdraviji i kvalitetniji život u Vranjicu, upozoravajući na posljedice višedesetljetnog industrijskog nasljeđa. Utrka je povezala brigu za okoliš s humanitarnom svrhom: sav prihod bio je namijenjen Sportskoj udruzi osoba s Downovim sindromom „Bili tići“. Luka Split podupire i različite sportske kolektive u lokalnoj zajednici, pomažući njihov rad i aktivnosti.

Inače, Luka Split d.d. više od 80 godina obavlja poslove prekrcaja i skladištenja tereta te je važna poveznica pomorskog, cestovnog i željezničkog prometa. Kroz splitsku Sjevernu luku prolaze sirovine i roba potrebne industriji, građevinarstvu i svakodnevnoj opskrbi Dalmacije i šireg tržišta. Uz razvoj poslovanja, tvrtka ulaže u modernizaciju lučke infrastrukture i sigurnost rada, među ostalim kroz projekt

izgradnje kopnenih spremnika za bitumen, kojim se planira postupno zamijeniti dosadašnje skladištenje na baržama.

Podrškom vatrogascima, sportskim kolektivima, humanitarnim inicijativama i volonterima koji čiste podmorje, Luka Split svoju gospodarsku ulogu nadopunjuje doprinosom životu lokalne zajednice. Donacija DVD-u Gata pritom ima vrlo konkretnu svrhu: pomoći da ljudi koji štite druge i sami budu bolje zaštićeni.