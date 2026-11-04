Luka Plantić vraća se u ring. Nakon bolnog poraza u borbi za svjetsku titulu čeka ga novi izazov

Hrvatski boksač Luka Plantić (30) vraća se profesionalnom boksu nakon najtežeg trenutka dosadašnje karijere. U subotu, 7. studenoga, nastupit će na boksačkoj priredbi u Istanbulu, gdje će mu protivnik biti Ismat Ejnulajev.

Borba će se održati u supersrednjoj kategoriji, a bit će to Plantićev prvi nastup nakon što je krajem kolovoza u Los Angelesu izgubio meč za privremeni naslov svjetskog prvaka prema verziji WBC.

Prvi poraz stigao je u borbi za svjetski naslov

Plantić je 29. kolovoza odmjerio snage s Gvatemalcem Lesterom Martinezom u jednom od najvažnijih mečeva svoje karijere. Hrvatski boksač u borbu je ušao s nizom od 13 profesionalnih pobjeda, ali Martinez se pokazao kao iznimno zahtjevan protivnik.

Unatoč Plantićevu agresivnom pristupu, Gvatemalac je tijekom većeg dijela dvoboja uspješno kontrolirao distancu i preciznim udarcima skupljao prednost.

Odluka je pala u desetoj rundi, kada je Martinez poslao Plantića u nokdaun. Hrvatski boksač uspio se podignuti i nastaviti borbu, no nakon nove serije udaraca sudac Ray Corona odlučio je prekinuti meč četrdesetak sekundi prije završetka runde.

Prekid je izazvao kontroverze, posebno zato što je Plantić ostao na nogama i odmah pokazao nezadovoljstvo sudačkom odlukom. Martinez je tako zadržao privremeni WBC-ov pojas, a hrvatski boksač doživio prvi profesionalni poraz.

Nova prilika u Istanbulu

Sada, nešto više od dva mjeseca poslije, Plantić dobiva priliku za povratak pobjedama.

Njegov nastup u istanbulskoj Ülker Areni potvrdilo je Svjetsko boksačko vijeće (WBC). Plantić trenutačno ima profesionalni omjer od 13 pobjeda i jednog poraza, pri čemu je deset pobjeda ostvario nokautom.

Glavna borba istanbulske priredbe bit će dvoboj Francuza Mourada Alijeva i Turčina Umuta Camkirana za upražnjeni naslov WBC Silver prvaka u teškoj kategoriji.

Može li ponovno krenuti prema svjetskoj tituli?

Za Plantića će subotnji nastup biti važan pokazatelj kako se oporavio od prvog profesionalnog poraza. Nakon što je već stigao do borbe za privremeni naslov svjetskog prvaka, cilj će mu biti vratiti pobjednički ritam i ponovno se približiti najvećim mečevima u supersrednjoj kategoriji.

Pobjeda u Istanbulu bila bi važan prvi korak prema povratku u utrku za svjetski vrh, iako će za novu priliku za naslov trebati ostvariti dodatne rezultate.

Hrvatski ljubitelji boksa tako će već ove subote imati priliku pratiti povratak jednog od svojih najistaknutijih profesionalnih boksača.