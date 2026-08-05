Luka Plantić lovi povijest: Korak ga dijeli od borbe za WBC-ov svjetski naslov

Neporaženi hrvatski boksač Luka Plantić nalazi se pred najvećim izazovom profesionalne karijere. Nakon dvije uspješne obrane WBC International Gold pojasa i uspona na treće mjesto WBC-ove ljestvice supersrednje kategorije, pred njim je eliminacijski meč koji bi mogao odrediti njegov put prema borbi za naslov svjetskog prvaka, piše 24sata.

Plantić, poznat pod nadimkom The Thunder, iza sebe ima dvije uspješne obrane WBC International Gold pojasa u manje od godinu dana. Prvu je ostvario u prvom dijelu 2025. pred domaćom publikom u zagrebačkoj Ciboni, gdje je svladao Argentinca Brunu Acostu, dok je drugu ostvario u Tirani (Albanija). Time je zadržao besprijekoran profesionalni omjer od 13 pobjeda iz isto toliko mečeva, od čega je čak deset završio nokautom.

Sljedeći ispit čeka ga 29. kolovoza u Los Angelesu (SAD), gdje će se u eliminacijskom meču suprotstaviti neporaženom Gvatemalcu Lesteru Martinezu. Pobjednik tog dvoboja postat će službeni izazivač za WBC-ov naslov svjetskog prvaka te će se boriti protiv pobjednika meča između Canela Álvareza i Christiana M'Bilija.

- Velika je vijest da krajem kolovoza boksam protiv Lestera Martineza za WBC-ov prijelazni pojas. Pobjednik će dobiti priliku boriti se za svjetski naslov i to je prilika koju sam dugo čekao i za koju sam radio cijelu karijeru - istaknuo je Plantić.

Martinez će biti najzahtjevniji protivnik s kojim se Plantić dosad susreo. Tridesetogodišnji Gvatemalac također je neporažen u profesionalnom boksu s omjerom 20 pobjeda i jednim neriješenim ishodom, uz čak 16 pobjeda nokautom. Aktualni je privremeni WBC prvak supersrednje kategorije, a jedini meč koji nije dobio završio je remijem protiv aktualnog svjetskog prvaka Christiana M'Bilija. Prema BoxRecu nalazi se među najbolje rangiranim boksačima svijeta u svojoj kategoriji.

S druge strane stoji Plantić, također neporažen, s omjerom 13-0 (10 nokautom) i nizom pobjeda koje su ga dovele među vodeće boksače kategorije. Iza njega su mjeseci intenzivnih priprema usmjerenih isključivo prema ovom meču, koji će odlučiti tko će izboriti priliku za napad na WBC-ov svjetski naslov.

Put prema profesionalnom vrhu Plantić je gradio još od amaterskih dana. U bogatoj amaterskoj karijeri osvojio je brončanu medalju na Olimpijskim igrama mladih, svjetsko srebro i europsko zlato u konkurenciji mlađih seniora, brončanu medalju na seniorskom Europskom prvenstvu, a izborio je i nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju. Danas je nositelj WBC International Gold pojasa i jedan od najbolje rangiranih hrvatskih profesionalnih boksača.

Iako je rođen i odrastao u Sesvetama, Plantić već godinama živi i trenira u okolici Splita. Upravo je ondje s timom gradio profesionalnu karijeru i korak po korak stigao do prilike da se bori za mjesto među najboljim boksačima svijeta. Borba u Los Angelesu mogla bi predstavljati prekretnicu u Plantićevoj karijeri.

Od vremena Mate Parlova Hrvatska nije bila ovako blizu novoj borbi za WBC-ov svjetski naslov. Upravo zato dvoboj protiv Lestera Martineza ima posebnu težinu, ne samo za Luku Plantića nego i za hrvatski boks. Pobjedom u Los Angelesu Plantić bi izborio priliku da nakon gotovo pola stoljeća ponovno imamo hrvatskog boksača u borbi za naslov svjetskog prvaka.

Luka Plantić od 28. lipnja boravi u Kaliforniji, gdje se u renomiranom Diaz Brothers Training Campu priprema za jedan od najvažnijih mečeva karijere. Njegova svakodnevica podređena je isključivo pripremama; odrađuje dva intenzivna treninga dnevno, dok mu je u kampu na raspolaganju stručni tim koji brine o svim segmentima priprema, uključujući i pažljivo planiranu prehranu te cjelokupni oporavak.

Iako ističe kako se u Kaliforniji osjeća odlično i ima vrhunske uvjete za rad, ne skriva da mu najteže pada odvojenost od obitelji i prijatelja, koji su mu tijekom cijele karijere najveća podrška. Jedan od rijetkih trenutaka slobodnog vremena iskoristio je za posjet Big Bear Lakeu, gdje se na pripremama nalaze i njegovi kolega te veliki prijatelji, Luka Pratljačić, kao i bosanskohercegovački boksač Ahmet Krnjić.