Luka Modrić stigao na gradilište megaprojekta u Dalmaciji: Evo što se ondje sprema, brojke su vrtoglave

Luka Modrić posjetio je gradilište projekta Dubrovačke Tri Sestrice, velikog turističkog kompleksa koji se razvija na području Općine Dubrovačko primorje. Hrvatski nogometni velikan ondje se susreo s vlasnikom projekta Vicencom Blagaićem te Manuelom Ruizom Moricheom, suosnivačem i kreativnim direktorom španjolskog studija ARK Architects.

Modrić je tijekom obilaska posebno istaknuo napredak radova na pristupnoj cesti i infrastrukturi, a otkrio je i poveznicu sa španjolskim arhitektima koji sudjeluju u projektu. "Svaki put kad dođem, vidim koliko se toga napravilo. Ono što me najviše impresionira jest tempo i ozbiljnost kojom se cesta i prateća infrastruktura grade, to je temelj na kojem će sve ostalo nastati", kazao je Modrić. Kako je dodao, tijekom godina provedenih u Madridu imao je priliku vidjeti brojne vile nogometaša koje je projektirao ARK Architects, zbog čega je upravo njih poželio angažirati kada je došlo vrijeme za projektiranje njegove vile u Hrvatskoj.

Projekt vrijedan stotine milijuna eura

Prema informacijama investitora, prvu fazu projekta činit će tri hotela s dva privezišta, dva beach cluba, 30 vila i 150 brendiranih rezidencija. Ukupna vrijednost prve faze procjenjuje se na čak 350 milijuna eura. Na projektu su angažirani brojni međunarodno poznati arhitekti i dizajneri. Među njima su Manuel Jesús Ruiz Moriche iz ARK Architectsa, Fran Silvestre, Shaun Killa iz Killa Designa, Clint Nagata iz BLINK Design Groupa, kao i hrvatski arhitekti Tomislav Alujević, Oliver Grigić i Branimir Kljajić. Za krajobrazno uređenje angažirana je Amélie Outrequin, dok projekt rasvjete potpisuje Dean Skira.

Jedan od planiranih hotela trebao bi imati 150 soba i isto toliko brendiranih rezidencija, dok je u sklopu projekta predviđen i Nammos Hotel sa 70 soba, deset rezidencija, Nammos Village s 30 trgovina luksuznih svjetskih brendova te beach club.

Samo cesta i hortikultura 20 milijuna eura

Veliki dio trenutačnih radova odnosi se na pristupnu prometnicu. Od ukupno 5,5 kilometara trase asfaltirana su četiri kilometra, odnosno oko 73 posto, a dio ceste izveden je s četiri prometne trake. Nakon dovršetka asfaltiranja slijede pješačke i biciklističke staze, LED rasvjeta i veliko hortikulturno uređenje. Cilj je, navode investitori, stvoriti dojam mediteranskog arboretuma duž čitave pristupne ceste. Vrijednost ulaganja u cestu i pripadajuću infrastrukturu iznosi približno 15 milijuna eura, dok je dodatnih pet milijuna eura predviđeno za hortikulturu i nabavu velikih mediteranskih stabala iz čak 20 rasadnika diljem Europe. Investitor navodi da se cijela cestovna investicija financira vlastitim sredstvima, bez kredita, državnih ili lokalnih subvencija te bez novca iz fondova Europske unije.

Blagaić: "Pred nama je faza u kojoj vizija postaje opipljiva"

Vlasnik projekta Vicenco Blagaić kaže kako iza projekta stoji 19 godina priprema, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i prostornih planova do ishođenja prvih građevinskih dozvola. "Pred nama je faza u kojoj vizija postaje opipljiva", poručio je Blagaić, naglasivši kako projekt želi donijeti novi sadržaj dubrovačkoj rivijeri, ali uz, kako tvrdi, puno poštovanje prema krajoliku i lokalnom stanovništvu.

Iz projekta navode i kako su lokaciju tijekom ljeta posjetile druge poznate osobe iz svijeta sporta, glazbe, filma i biznisa, no njihova imena zasad ne žele otkriti dok se ne finaliziraju poslovne suradnje.

Stiže i potpuno novo ime

Dubrovačke Tri Sestrice uskoro bi trebale dobiti i novi međunarodni naziv i vizualni identitet. Time bi sadašnji naziv "Dubrovačke Tri Sestrice / Hrvatski san", izveden iz imena same lokacije, trebao otići u povijest. U narednom razdoblju očekuje se i predstavljanje ugovora s hotelskim i drugim operaterima poznatih svjetskih lanaca. Ako se najavljeni planovi ostvare, područje Dubrovačkog primorja u godinama koje dolaze moglo bi dobiti turistički kompleks potpuno novih razmjera. Modrićev dolazak na gradilište samo je dodatno privukao pozornost projektu čiji investitor najavljuje luksuzne hotele, vile, rezidencije i sadržaje kakvi se rijetko viđaju na hrvatskoj obali.