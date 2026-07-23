Luka Modrić ostao bez riječi: Kaštelanin mu izradio poseban dar koji danas čuva u svom domu u Madridu

Lijepo je uvijek doći u Dalmaciju na odmor, a ako s tog odmora kući ponesete autohtoni dalmatinski suvenir, sreći nema kraja. U moru suvenira s Temua koji se prodaju na štandovima duž cijele dalmatinske obale lijepo je pronaći suvenire koji su autentični i prikazuju simbole Dalmacije. Jedan takav štand smo zatekli u Kaštelima, tijekom manifestacije ''Nostalgija'' i ostali istinski oduševljeni. Naime, Nostalgija je manifestacija koja promovira tradiciju i obrtništvo te se već dugi niz godina održava u Kaštelima krajem lipnja. Na štandu Ivana Baričevića bile su izložene tradicionalne dalmatinske kućice napravljene od kamena koje su osim mene privukle i mnogobrojne turiste i mještane koji su posjetili ovu manifestaciju.

Pridružili smo se šjor Ivanu na njegovom štandu te nam je ispričao kako je počela priča s kućicama.

Oko tisuću kamenih kuća

"Svoj prvi rad, prvu kućicu napravio sam spontano i za njega je zaslužan prijatelj Slovenac koji je radio neke kućice od kamena. Mene je to zainteresiralo pa sam došao kući pomislio sam da bih mogao i ja probati nešto takvo. Prva kućica je meni sada smiješna, kao da se netko igrao kad ju gledam iz današnje perspektive. Nakon 14 godina rada oko kućica i nekoliko stotina, mogu reći tisuću napravljenih kućica ta moja prva mi je kao iz crtanog filma", kroz smijeh nam priča Ivan. Kamen pronalazi na otpadu kod kamenoklesara, a koristi nekoliko vrsta kamena u izradi kućica, najčešće je to kamen iz Ljubitovice i Prapatnice te koristi ljepilo za kamen. Od alata tu je samo par pomagala, čekić i nekoliko kliješta kojima lomi kamen na komadiće te slaže oblike. Nakon nekog vremena izašao je iz zadanih okvira te je kućicama dodao i okućnice, tiramole, domaće životinje te aute. Osim kućica Ivan je napravio i repliku Vukovarskog tornja, Gospu iz Veprica, crkvicu Svete Marte te istarske kažune.

Član je udruge Kaštelanski suveniri te sudjeluje na raznim događanjima gdje može izložiti svoje radove.

Nakon svih ovih godina mogu reći da sam rad sad doveo do savršenstva. Počeo sam se igrati pa uz kućice dodajem i dosta sadržaja, tu je tiramol, stari auto, neki detalji iz tadašnjeg života. Sudjelujem na raznim sajmovima, na našoj Nostalgiji, Benkovačkom sajmu. Tijekom Adventa sam i Cityu u Splitu ali i na našem adventu u Kaštelima. Gdje god imam priliku pokazati moj rad rado se odazovem i gušt mi je s mojom udrugom djelovati i humanitarno i sudjelovati na sajmovima", priča nam Ivan. Sudjelovao je Ivan i u kaštelanskim Osnovnim školama na edukaciji te je učenicima prenosio svoje znanje i tehnike izrade kamenih kućica, kako bi zainteresira mlade i eventualno u nekoj skorijoj budućnosti dobio nasljednika.

Rodna kuća Luke Modrića

Izradio je Ivan i jednu posebnu kućicu, njemu srcu posebno dragu. Naime, radi se o replici kuće našeg poznatog nogometaša Luke Modrića koju je Ivan poklonio Luki te taj suvenir danas krasi njegov dom u Španjolskoj.

"Ta priča se odvijala skroz spontano. Ja sam došao na ideju da napravim repliku Lukine rodne kuće u Modrićima i stajala je neko vrijeme s ostalim radovima. Bilo mi je baš gušt raditi na njoj, a kad je prošle godine hrvatska reprezentacija u Splitu igrala protiv Francuske, učinilo mi se zgodno da kuću u kojoj se odgojio poklonim Luki. I uspio sam proći pored njegovog osobnog zaštitara iz Real Madrida te sam imao sreću da ga u hotelu Le Meridien lav čekao i stric. Njemu sam prvome pokazao svoj rad i on je bio oduševljen te mi je pomogao da poklon uručim Luki. Luka je bio zadivljen i baš vidno ganut mojoj gestom, meni je bilo još draže i baš sam ponosan što moj rad uljepšava njegovu kuću u Madridu", priča nam Ivan.

Osim kućica, šjor Ivan je svoju ponudu proširio i na slike njegovih prijašnjih radova.

"Razveseli me kad ljudi pohvale moj rad i trud, kad kupe kućicu kao suvenir te ona krasi njihove domove diljem svijeta. Ja svoje kućice više dijelim nego prodajem jer ih poklanjam prijateljima za bilo koju prigodu. Osim kućica, danas imam i uokvirene slike istih, što je jako dobro prihvaćeno, jer neki ljudi vole takvu vrstu suvenira. Tako uz dodatni poklon dajem i dio sebe koji će ih uvijek podsjećati na mene. Volio bih jednog dana možda napraviti i neku izložbu u Kaštelima, prezentirati svoj rad jer ipak su ove kućice nešto autohtono, dalmatinsko i bilo bi lijepo da se i mlađe generacije upoznaju s našom tradicijom koja se polako gubi", poručuje Ivan.