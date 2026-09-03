Luka Modrić ostaje u reprezentaciji kao kapetan, poznati detalji

S ogromnim se nestrpljenjem čeka popis izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Slavena Bilića, koji će u ponedjeljak objaviti na koje "vatrene" računa u nadolazećem ciklusu Lige nacija. Ime Luke Modrića (40) tu izaziva posebno nestrpljenje, s obzirom na to kako još uvijek nije jasno hoće li kapetan nastaviti svoju reprezentativnu karijeru.

Modrić je jasno poručio kako mora razgovarati s izbornikom Bilićem i HNS-om, nakon čega će zajedno donijeti odluku. Podsjetimo, legendarni Hrvat produžio je ugovor s Milanom do ljeta 2027. godine, a Marko Vargek s RTL-a tvrdi kako Modrić planira nastaviti reprezentativnu karijeru i kako će biti na Bilićevom popisu kojeg će objaviti u ponedjeljak.

Desetka 'vatrenih' odigrala je 202 utakmice i zabila 29 golova u dresu Hrvatske. Mnogi su se nadali kako dramatičan poraz od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva neće biti njegov posljednji nastup za Hrvatsku, i čini se kako neće biti.