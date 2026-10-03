Luka Modrić objavio emotivne fotografije s kćeri Sofijom, a jedan detalj privukao pažnju: Na ruci sat vrijedan oko 100 tisuća eura

Luka Modrić na društvenim je mrežama čestitao deveti rođendan svojoj najmlađoj kćeri Sofiji. Hrvatski nogometaš tim je povodom podijelio nekoliko njihovih zajedničkih fotografija, a upravo je obiteljski trenutak bio u središtu njegove objave. Uz fotografije je svojoj kćeri posvetio i kratku, emotivnu poruku. "Happy birthday to my beautiful and very special little princess! Love you soo much"
Odnosno: "Sretan rođendan mojoj prekrasnoj i jako posebnoj maloj princezi! Volim te jako puno!"
U prvom planu rođendan, ali jedan detalj nije prošao nezapaženo
I dok je povod objave bio Sofijin deveti rođendan, na jednoj od fotografija pažnju privlači i detalj na Modrićevoj ruci. Prema karakterističnom izgledu brojčanika, vrlo vjerojatno je riječ o prestižnom modelu Patek Philippe World Time Rare Handcrafts 5231G-001.
Ako je identifikacija točna, riječ je o jednom od upečatljivijih satova slavne švicarske manufakture, čija se vrijednost kreće oko 100 tisuća eura. Model se posebno ističe središnjim dijelom brojčanika na kojem je prikazana karta Oceanije i jugoistočne Azije, izrađena tehnikom Grand Feu cloisonné emajla. Kućište je izrađeno od 18-karatnog bijelog zlata, promjera je 38,5 milimetara, a na vanjskom dijelu brojčanika nalaze se nazivi gradova koji omogućuju praćenje vremena u 24 vremenske zone.
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Sat čija cijena prelazi 100 tisuća dolara
Patek Philippe za ovaj model navodi cijenu veću od 100 tisuća američkih dolara, dok se cijene pojedinih primjeraka na sekundarnom tržištu mogu penjati i znatno više, ovisno o stanju, godini proizvodnje i pripadajućoj dokumentaciji. Modriću luksuzni satovi pritom nisu novost. Tijekom godina povezivalo ga se s nizom skupocjenih primjeraka proizvođača poput Patek Philippea, a upravo se model 5231G već ranije navodio među satovima iz njegove kolekcije.
Ipak, luksuzni detalj ovoga je puta ostao u drugom planu. Glavni razlog Modrićevih objava bio je deveti rođendan njegove najmlađe kćeri Sofije, kojoj je hrvatski kapetan posvetio nekoliko zajedničkih fotografija i emotivnu rođendansku čestitku.