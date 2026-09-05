Luka Modrić nastavlja s Vatrenima: Bilić ga uvrštava na popis za Ligu nacija

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavlja reprezentativnu karijeru. Modrić će se naći na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić u ponedjeljak objaviti za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija, objavio je Hrvatski nogometni savez.

Modrić je Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da i dalje ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji.

– Modrić je izborniku Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti – objavio je HNS.

Bilić: Posebno me veseli što ćemo opet raditi zajedno

Odluku hrvatskog kapetana pozdravio je izbornik Slaven Bilić, koji će s Modrićem ponovno surađivati nakon 14 godina.

– Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka jer svi znamo što on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Posebno me veseli što ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna s najboljima na svijetu – poručio je Bilić.

Rekorder hrvatske reprezentacije

Modrić je za Hrvatsku debitirao 2006. godine, a s 202 nastupa uvjerljivi je rekorder reprezentacije. U hrvatskom dresu postigao je 29 pogodaka i upisao 32 asistencije.

Kao kapetan predvodio je Hrvatsku u najuspješnijem razdoblju njezine nogometne povijesti. S Vatrenima je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. godine te broncu četiri godine poslije u Kataru, a Hrvatska je 2023. osvojila i medalju u Ligi nacija.

Modrićeva odluka sada otklanja dvojbe o nastavku njegove reprezentativne karijere te će i u novom ciklusu predvoditi Vatrene.