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Luka Modrić nastavlja s Vatrenima: Bilić ga uvrštava na popis za Ligu nacija

Bilić: Posebno me veseli što ćemo opet raditi zajedno
Luka Modrić

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavlja reprezentativnu karijeru. Modrić će se naći na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić u ponedjeljak objaviti za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija, objavio je Hrvatski nogometni savez.

Modrić je Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da i dalje ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji.

– Modrić je izborniku Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti – objavio je HNS.

Bilić: Posebno me veseli što ćemo opet raditi zajedno

Odluku hrvatskog kapetana pozdravio je izbornik Slaven Bilić, koji će s Modrićem ponovno surađivati nakon 14 godina.

– Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka jer svi znamo što on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Posebno me veseli što ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna s najboljima na svijetu – poručio je Bilić.

Rekorder hrvatske reprezentacije

Modrić je za Hrvatsku debitirao 2006. godine, a s 202 nastupa uvjerljivi je rekorder reprezentacije. U hrvatskom dresu postigao je 29 pogodaka i upisao 32 asistencije.

Kao kapetan predvodio je Hrvatsku u najuspješnijem razdoblju njezine nogometne povijesti. S Vatrenima je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. godine te broncu četiri godine poslije u Kataru, a Hrvatska je 2023. osvojila i medalju u Ligi nacija.

Modrićeva odluka sada otklanja dvojbe o nastavku njegove reprezentativne karijere te će i u novom ciklusu predvoditi Vatrene.

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