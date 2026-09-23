Luka Modrić kod slavnog Salt Baea: Pogledajte koliko košta odrezak koji mu je osobno poslužio

Turski kuhar Nusret Gökçe, poznatiji kao Salt Bae, već je godinama jedno od najprepoznatljivijih imena svjetske gastronomske scene, a njegovi restorani privlače brojne sportaše, glumce i druge poznate osobe.

Među njegovim gostima našao se i Luka Modrić. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije tijekom odmora u Dubaiju 2024. godine posjetio je restoran poznatog turskog ugostitelja, a snimka njihova susreta privukla je veliku pozornost na društvenim mrežama.

Modrić je tom prilikom naručio jedan od poznatih odrezaka, a za njegovo posluživanje pobrinuo se osobno Salt Bae.

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„Top, top, top“

Nusret nije propustio priliku napraviti mali show za svog poznatog gosta. Tijekom posluživanja potaknuo je Modrića da mu se pridruži u nekoliko puta ponovljenom uzviku: „Top, top, top“, kojim su nahvalili posluženi specijalitet.

Snimka raspoloženog Modrića i Salt Baea ubrzo se proširila društvenim mrežama.

Posjet njegovim restoranima, međutim, nije jeftin. Cijena odreska kakav je naručio hrvatski nogometaš navodno se kreće između 250 i 300 eura, ovisno o težini mesa. Konačni račun može biti i osjetno veći kada se pribroje pića i ostale naručene stavke.

Salt Bae svjetsku je popularnost stekao zahvaljujući svom karakterističnom načinu soljenja mesa, koji je postao internetski fenomen. Veliku pozornost izazvao je i nakon finala Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, kada se pojavio na travnjaku tijekom proslave argentinske reprezentacije i fotografirao s trofejem Svjetskog prvenstva.