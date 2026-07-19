Luka Modrić je odlučio

Nakon utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu jedno je bilo upitno - što će Luka Modrić odlučiti o nastavku karijere.

Neki su govorili da je kraj u reprezentaciji pa čak i cijele karijere, no kako tvrdi Jurica Radić s Germanijaka, Modrić produžuje ugovor s Milanom na još jednu sezonu i tek nakon toga završava slavnu karijeru.

No ono što hrvatske navijače jako zanima je tema oko Vatrenih, a isti izvor dodaje da se Modrić oprašta na krcatom Poljudu protiv Španjolske 6. listopada.

Modrić je napravio nevjerojatnu karijeru u dresu Hrvatske pa bi bilo šteta da ona završi na tužan način - porazom protiv Portugala koji po svemu nije trebao biti poraz, no sada je taj dio povijesti završena priča, a sve ide prema tome da Modrića gledamo u dresu Vatrenih na minimalno još četiri utakmice.

Češka - Hrvatska (Prag, 26.09) Španjolska - Hrvatska (29.09) Hrvatska - Engleska (Rujevica, 03.10.) Španjolska - Hrvatska (Poljud, 06.10.)