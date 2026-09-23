Luka Modrić iznenadio porukom za Splićane: Evo zašto ih sve poziva na Rivu 4. listopada

Timu ambasadora ovogodišnjeg Race for the Cure-a Split pridružio se i Luka Modrić, koji je u svojoj poruci pozvao građane da se 4. listopada pridruže utrci na splitskoj Rivi, prošetaju ili potrče i budu dio priče posvećene zdravlju, životu i podršci ženama koje se bore s rakom dojke.

Luka Modrić svojom snagom, ustrajnošću i mentalnom čvrstoćom može biti inspiracija i podsjetnik da nogomet, ali i život, ponekad postaju više od igre. Život zna postati utakmicom koja nema dva poluvremena. Ima ih mnogo, od pregleda do pregleda, od terapije do terapije. U toj utakmici nema neriješenog rezultata, ni zvižduka, ni ovacija. Snaga se tada iskazuje strpljenjem, vjerom, nadom, ljubavlju najbližih i podrškom prijatelja.

Race for the Cure Split 2026. održat će se 4. listopada u 11 sati na splitskoj Rivi. Sudionici mogu trčati, hodati ili jednostavno svojim dolaskom biti dio zajednice podrške.

„I vi možete biti dio te velike zajednice navijača koja će svojim dolaskom na Rivu 4. listopada u 11 sati velikim pljeskom podržati žene u ružičastim majicama. Dođite na Rivu. Budimo zajedno navijači života, zdravlja i svih naših Roza“, pozvali su organizatori.

Prijaviti se možete na www.raceforthecure.eu .