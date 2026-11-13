Luka Modrić ispisao novu povijest: Kapetan Vatrenih stigao do nevjerojatne brojke, ispred njega samo Messi i Ronaldo

Luka Modrić nastavlja pomicati granice hrvatskog i svjetskog nogometa. Kapetan Vatrenih nastupom protiv Engleske na Wembleyju stigao je do 207. utakmice u nacionalnom dresu, čime se dodatno približio samom vrhu povijesne ljestvice igrača s najviše reprezentativnih nastupa. Ispred njega nalaze se samo Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Hrvatska nogometna reprezentacija protiv Engleske nije uspjela ostvariti željeni rezultat, ali utakmica na Wembleyju ostat će zapamćena po još jednom velikom dosegu Luke Modrića.

Legendarni hrvatski veznjak ušao je u igru petnaestak minuta prije kraja susreta i tako upisao 207. nastup za Vatrene.

Ispred Modrića samo dvije nogometne legende

Modrić se nalazi na trećem mjestu svjetskog poretka nogometaša s najviše nastupa za nacionalne reprezentacije.

Na vrhu je portugalski napadač Cristiano Ronaldo s 234 nastupa, dok je argentinski kapetan Lionel Messi drugi s 208 utakmica.

Modriću tako nedostaje samo jedan nastup da se izjednači s Messijem, odnosno dva da ga prestigne.

Iza hrvatskog kapetana nalazi se Kuvajćanin Bader Al-Mutawa s 202 nastupa, a slijede Malezijac Soh Chin Ann sa 195 te Ahmed Kano iz Omana i Hassan Al-Haydos iz Katara sa po 193 utakmice.

Sve je počelo prije više od 20 godina, protiv Argentine

Modrićeva reprezentativna priča započela je u ožujku 2006. godine, kada je debitirao za Hrvatsku u prijateljskoj utakmici protiv Argentine.

Vatreni su tada slavili rezultatom 3:2, a mladi veznjak napravio je prve korake u dresu reprezentacije u kojoj će poslije postati jedan od najvećih igrača u povijesti.

Na prvi pogodak nije morao dugo čekati.

Već 16. kolovoza iste godine zatresao je mrežu Italije u Livornu, u hrvatskoj pobjedi od 2:0 protiv reprezentacije koja je samo nekoliko tjedana ranije osvojila naslov svjetskog prvaka.

Bio je to početak impresivnog niza nastupa, pogodaka i velikih trenutaka koji su obilježili jednu od najuspješnijih era hrvatskog nogometa.

Srebro iz Rusije, bronca iz Katara i finale Lige nacija

Najveći uspjesi hrvatske reprezentacije u posljednjem desetljeću neraskidivo su povezani s Modrićevim imenom.

Kao kapetan predvodio je Vatrene do povijesnog srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, kada je Hrvatska prvi put zaigrala u finalu najvećeg nogometnog natjecanja.

Četiri godine poslije hrvatska reprezentacija ponovno je stigla među najbolje na svijetu, osvojivši brončanu medalju na prvenstvu u Katru.

Modrić je bio jedna od ključnih figura i u osvajanju srebra u Ligi nacija 2023. godine.

Ti uspjesi dodatno su učvrstili njegov status jednog od najvažnijih nogometaša u povijesti hrvatske reprezentacije.

Modrić među pet najboljih strijelaca Hrvatske

Osim po broju nastupa, Modrić se ističe i učinkom pred suparničkim vratima.

Pogotkom protiv Češke u rujnu stigao je do 30 golova u hrvatskom dresu, čime drži peto mjesto na ljestvici najboljih reprezentativnih strijelaca.

Na prvom mjestu nalazi se Davor Šuker s 45 pogodaka, a slijede Ivan Perišić s 40, Andrej Kramarić s 36 te Mario Mandžukić s 33 gola.

Modrić je peti s 30 pogodaka, dok je iza njega Eduardo da Silva s 29.

Igrači s najviše reprezentativnih nastupa

Još jedna potvrda nevjerojatne karijere

Od prvog nastupa protiv Argentine do 207. utakmice na Wembleyju, Luka Modrić prošao je put kakav je malo koji hrvatski nogometaš mogao zamisliti.

Osvojio je dvije medalje na svjetskim prvenstvima, predvodio Hrvatsku do finala Lige nacija i ostao jedan od najvažnijih igrača reprezentacije tijekom više generacija.

Sada je stigao nadomak još jednog velikog dosega: samo ga jedan nastup dijeli od izjednačenja s Lionelom Messijem na povijesnoj ljestvici.

A s obzirom na to da Modrić i dalje nastupa za Hrvatsku, njegova reprezentativna priča još nije završena.