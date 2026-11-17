Dvadeset i trogodišnji Luka Kanaet jedan je od trojice profesionalnih potkivača u Dalmaciji. Vlasnicima konja odlazi na teren od Zadra do Ploča, radi i na otocima, a ovisno o tome gdje su mu taj dan dogovoreni termini, prijeđe od tridesetak do tristotinjak kilometara, računajući i povratak. Uz potkivanje radi na vlastitom bageru. Za Dalmaciju Danas govori o tome koliko stoji njegov rad, zašto je teško pronaći ljude koji bi učili zanat i kako je uz oca Antu zavolio i konje i bagere.

Kao jedan od svega trojice profesionalnih potkivača u Dalmaciji, radi na području od Zadra do Ploča, a odlazi i na otoke. Ovisno o tome gdje ga čekaju klijenti, u jednom danu prijeđe od tridesetak do tristotinjak kilometara, računajući i povratak.

"Svako jutro popijem kavu i kupim si doručak koji jedem na putu do odredišta", kaže Luka na početku.

Kad stigne, s vlasnicima konja uvijek nađe vremena za razgovor. Obično imaju neko pitanje ili ga zamole za mišljenje. Nekad ih zanimaju kopita, nekad jahanje, a često razgovaraju i o zdravlju konja i svakodnevnoj brizi o njemu.

U jednom danu zna potkovati i četiri konja. Koliko je to posla, kaže, najbolje osjeti dok radi prignut nad kopitima.

"U danu uglavnom potkivam od jednog do četiri konja i to je skroz uredna brojka s obzirom na to da je to vrlo mukotrpan i fizički zahtjevan posao, a kamoli za nas koji smo malo viši. A ja sam za taj posao poprilično visok", kaže Kanaet.

Potkivanje jednog konja stoji od 70 do 200 eura

Naš sugovornik kaže da potkivanje jednog konja stoji od oko 70 do 200 eura, ovisno o udaljenosti, tome koliko je konj miran tijekom rada te trebaju li mu nove potkove ili dodaci protiv klizanja. Ako su potrebne korektivne potkove, samo jedna takva potkova može stajati i 200 do 300 eura.

Od potkivanja se u Dalmaciji može živjeti, smatra Luka, dok broj konja ostaje na sadašnjoj razini ili raste. Potražnje ima, ali vjeruje da bi se od tog posla teže živjelo kad bi bilo više potkivača uz isti broj konja.

A koliko je traženo ovo zanimanje?

"Sam posao je dosta tražen, ali malo je ljudi zainteresirano kad saznaju da ih čeka borba s neodgojenim konjima, da ih konj može udariti i da će raditi na otvorenom, oznojeni i na udarima vjetra, ili u manjim boksovima u kojima se konj nalazi", kaže Kanaet.

„Nemiran konj polomio je grede u staji i srušio dobar dio krova“

Koliko ponašanje konja može utjecati na posao, Luka dobro zna s terena. Na Visu je jednom zahvaljujući mirnom konju završio potkivanje na vrijeme da u zadnji trenutak uhvati posljednji trajekt.

"Ima tu more dogodovština. Na Visu sam jednom zahvaljujući mirnom konju u zadnji tren stigao na zadnji trajekt. Drugi je put nemiran konj polomio grede u staji i srušio dobar dio krova oko nas. Onda su nas još počele bosti ose. Jedva smo se izvukli živi.

Od ovih uobičajenih ozljeda, zna se dogoditi da se porežem potkivačkim nožem iako koristim svu zaštitnu opremu. Nekad je kopito toliko tvrdo da nož neće mrdnuti, a onda naglo izleti. I rašpa za kopita, kad je ispravna, vrlo je oštra pa se lako porezati. Često me konj i nagazi. Imam radne cipele sa zaštitom, ali svejedno osjetim težinu. Ipak je to velika životinja. Kad se konj preplaši, zna udariti stražnjom nogom.

Zato sam uvijek na oprezu dok radim oko stražnjih kopita i dosad sam takav udarac uspijevao izbjeći. Zna me konj iz dosade i gricnuti za leđa pa mu odmaknem glavu", priča nam Luka.

Kako smo već spomenuli na početku, uz posao s konjima Luka radi i na vlastitom bageru, pa raspored slaže za cijeli tjedan. Na oba posla, kaže, drugi ljudi ovise o tome hoće li se držati dogovora.

"Moj radni dan i tjedan uvijek su dobro isplanirani. Inače ne bih mogao toliko toga stići. Uklapam dva posla koja iziskuju rad s drugim ljudima, tako da nastojim održati riječ", kaže nam.

Dok je bio mlađi, zbog konja je prihvaćao i poslove koje nije volio. Upravo je na njima, kaže, stekao radne navike koje mu danas pomažu da uskladi potkivanje i rad na bageru.

"Kao mlađi radio sam dosta poslova koje nisam volio, ali morao sam ih raditi da bih ostvario tadašnje želje. Tako sam stekao radne navike koje su mi pomogle da dođem do toga da danas radim ono što volim, u čemu uživam", priznaje nam Luka.

Na gradilištima ga još pitaju za oca

Potkivanje je jedan od dvaju poslova koje je Luka želio raditi, a danas mu se povremeno jave i ljudi koji bi htjeli naučiti zanat. Spreman je prenijeti znanje svakome tko se u tome vidi, bez obzira na godine. No od prvog upita rijetko se ode dalje.

"Upita nekad čak i bude, ali kad ljudi sagledaju što ih sve čeka, nikad ne uđu malo dublje u to. Smatraju da im se ne isplati s obzirom na to koliko treba uložiti truda, rada, znanja i znoja.

Slab interes za zanate povezan je i s time što se sve više poslova obavlja za računalom. Po društvenim mrežama stalno reklamiraju trejdanje i slične stvari kao nekakve lake poslove za puno novca i mladi se ugledaju na to. Ali ne znam kad će doći doba da roboti potkivaju konje. Zato se ne bojim za budućnost svog posla", smatra naš sugovornik.

Dok se za budućnost potkivanja ne brine, Luka ni u vlastitim planovima ne vidi razlog da bira između konja i bagera. O kupnji prvog bagera maštao je još kao dječak, dok je provodio vrijeme s pokojnim ocem Antom.

"Sjedio sam ocu u krilu dok je radio u bageru i tu su počele prve simpatije prema bagerima. Otac Ante me ubacio i u svijet konja jer je vidio tu želju u meni. On se sam nikad nije zanimao za konje, ali je u poslu kojim se bavio bio jedan od boljih i poznatijih u gradu", navodi Luka.

Koliko ga ljudi pamte, Luka i danas vidi na gradilištima. Često je dovoljno da kaže prezime pa da razgovor skrene na njegova oca.

"Kad čuju prezime, širom otvore oči i pitaju me „Šta ti je pokojni Ante?” Kad kažem da mi je otac, često me prigrle i krenu pričati o smiješnim situacijama koje su s njim imali na gradilištima. I uvijek naglase da je bio vrhunski strojar", govori Kanaet.

Zašto konj udara i što ljudi podcijene kad ga kupuju

Na pitanje vidi li se u budućnosti više kao poduzetnik, kaže da mu odgovara kako je danas posložio život između potkivanja i rada na bageru.

"U budućnosti ne želim da se išta mijenja. Što se mene tiče, ostvario sam se. Samo daj Bože zdravlja!", otkriva nam.

U svijet konja uveo ga je otac Ante. Danas, nakon 18 godina provedenih uz konje, Luka kaže da ljudi često pogrešno protumače njihovo ponašanje.

"Najveća je zabluda da konji udaraju, grizu ili napadaju. Konj je biljojed. Noge mu daju brzinu da pobjegne od predatora, a ako ga stjeramo u kut, onda se tim nogama brani jer mu je to u prirodi. Konjima se bavim 18 godina i mogu reći da posljednjih nekoliko godina previše neiskusnih ljudi kupuje konje. Smatraju da im je za to da postanu vlasnici dovoljan novac za kupnju. No prije svega trebaju iskustvo i znanje, a odmah uz to i slobodno vrijeme koje će svaki dan provoditi uz konja kako bi mu mogli pružiti uvjete koji su mu potrebni", priča nam Luka.

Tu polazi od vlastitog primjera.

"Ja prvi trenutačno nemam dovoljno vremena da svojem konju pružim svu potrebnu brigu. Zato sam ga smjestio u pansion kod alkara Frane Ivkovića i njegova brata Šime u Brnazama. Oni su cijeli život proveli s konjima, a i sami ih imaju dosta. Nemam razloga za brigu dok je moj konj kod njih jer znaju što rade", ističe.

Kad govori o tome kako je pronašao posao koji voli, Luka se vraća ocu Anti, koji je još u njegovu djetinjstvu prepoznao koliko ga privlače konji.

"Uvijek sam zahvalan pokojnom ocu na tome gdje sam danas. Da još u djetinjstvu nije prepoznao moju ljubav prema konjima, možda bih danas negdje konobario ili vozio dostavu, kao mnogi mladi koji još nisu našli svoj put. Mislim da bi bio ponosan na mene da je živ jer se svakodnevno trudim biti dobra osoba i vrijedan radnik", kaže Kanaet.

„Slušajte sebe i svaki dan radite na sebi”

O vlastitoj je staji svojedobno govorio kao o želji koja mu je bila važnija i od gradnje kuće. Danas se o životu na selu i dalje razgovara, a njegova djevojka već ima konkretniju zamisao.

"Zasad još ne planiram imati puno konja, no moja djevojka ne razmišlja tako. Ona želi da krenemo graditi svoju staju, da se bavimo konjima i živimo na selu. I ona je cijeli život zaljubljena u konje i već se dugo bavi jahanjem", govori.

I dok danas sanja o vlastitoj staji, Luka se prisjeća kako su ukućani reagirali kad im je prvi put govorio što želi raditi nakon srednje škole. Tada su, kaže, mislili da ima bujnu maštu.

"Odmalena sam često bio u društvu starijih od sebe. Možda sam baš zato na vrijeme naučio neke bitne stvari o poslu, životu i ljudima. Kad sam svojima pričao što želim biti odmah nakon srednje škole, bili su skeptični. Zvučalo im je prilično nerealno kad to čuju od nekoga tako mladog. Danas sam im primjer da se uz upornost i marljivost može ostvariti ono što si zamislio", kaže Kanaet.

Mladima koji tek traže svoj put poručuje da se drže onoga što ih zanima.

"Moj savjet mladima je da slušaju sebe i svaki dan rade na sebi. Neka ih negativni komentari ne pokolebaju i neka se odmaknu od ljudi koji ih obeshrabruju", zaključuje za kraj našeg razgovora Luka Kanaet.