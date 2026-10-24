LUDNICA U VARAŽDINU! Slaven Belupo velikim preokretom šokirao domaćine, poništen pogodak i crveni karton dodatno začinili dramu

Pravu nogometnu dramu gledali smo u Varaždinu! U susretu 11. kola SuperSport HNL-a Slaven Belupo slavio je protiv favoriziranog Varaždina rezultatom 2:1, i to nakon velikog preokreta. Utakmicu su obilježili poništeni pogodak domaćina i crveni karton gostujućeg igrača. Varaždin je odlično otvorio utakmicu i već u šestoj minuti poveo pogotkom Iurija Tavaresa. Činilo se kako će momčad Nikole Šafarića opravdati ulogu favorita, no gosti iz Koprivnice imali su potpuno drukčije planove.

Slaven Belupo u četiri minute preokrenuo utakmicu

Momčad Silvija Čabraje pokazala je karakter u drugom poluvremenu. Najprije je Josip Mitrović u 66. minuti zabio za izjednačenje, a samo četiri minute poslije Lovro Banovec je pogodio za potpuni preokret i vodstvo Slaven Belupa od 2:1. Bio je to pravi šok za domaćine, koji su u kratkom razdoblju ispustili prednost i našli se u rezultatskom zaostatku.

Drami tu nije bio kraj. Varaždin je pokušavao doći do izjednačenja, a Luka Mamić uspio je zatresti mrežu gostiju. Ipak, njegov pogodak nije priznat, pa je na semaforu ostalo 1:2. Dodatnu napetost donijelo je isključenje Ilije Nestorovskog, koji je zaradio crveni karton i ostavio Slaven Belupo s igračem manje. Unatoč tome, Čabrajina momčad uspjela je sačuvati prednost i odnijeti velika tri boda iz Varaždina.

Varaždin ostao treći, Slaven Belupo skočio na šesto mjesto

Ovim porazom Varaždin je propustio priliku dodatno učvrstiti svoju poziciju u vrhu prvenstvene ljestvice. Nakon završetka utakmice Šafarićeva momčad nalazi se na trećem mjestu s 18 bodova.

S druge strane, Slaven Belupo ovom je pobjedom stigao do 13 bodova i zauzeo šestu poziciju. Za Čabraju i njegove igrače ovo je velika pobjeda, dok će Varaždin dugo pamtiti utakmicu u kojoj je imao rano vodstvo, ali je na kraju ostao praznih ruku.