Ludnica do zore u Splitu: Posljednja večer Ultre donijela je prizore koji se ne viđaju svaki dan

Posljednja večer ovogodišnjeg Ultra Europe festivala u Splitu još jednom je potvrdila zašto se ovaj glazbeni spektakl iz godine u godinu ubraja među najveće događaje elektroničke glazbe u Europi. Tisuće posjetitelja iz Hrvatske i cijelog svijeta ispunile su Park mladeži, gdje je završnica festivala protekla u znaku vrhunske produkcije, impresivnih svjetlosnih efekata i nastupa poznatih DJ zvijezda.

Atmosfera je od samog početka bila na vrhuncu. Publika je plesala do ranih jutarnjih sati, a energija nije jenjavala ni tijekom posljednjih nastupa. Brojni posjetitelji stigli su u prepoznatljivim festivalskim kombinacijama, uz šljokice, upečatljive modne detalje i rekvizite koji su dodatno obojili završnu večer jednog od najpopularnijih ljetnih festivala.

Split je tijekom proteklog vikenda ponovno bio središte svjetske elektroničke scene. Uz glazbeni program, grad je bio ispunjen gostima iz desetaka zemalja, koji su osim festivalske atmosfere uživali i u dalmatinskim plažama, restoranima i noćnom životu.

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I ovogodišnje izdanje Ultra Europe festivala obilježili su brojni emotivni trenuci, nova poznanstva i nezaboravne uspomene koje će posjetitelji ponijeti kući. Završna večer donijela je spektakularan oproštaj od još jednog festivalskog izdanja koje je opravdalo velika očekivanja.

U našoj fotogaleriji pogledajte kako je izgledala posljednja večer Ultra Europe festivala, od uzavrele atmosfere ispred pozornice i atraktivnih festivalskih izdanja do trenutaka koji su obilježili završetak još jednog nezaboravnog glazbenog vikenda u Splitu.