Luđe ne može! Hercegovačka će ponovno biti raskopana i zatvorena za promet. HEP nije postavio struju jer je došlo do nesporazuma između Grada, VIK-a i HEP-a

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i direktor Vodovoda i kanalizacije Miroslav Delić održali su danas konferenciju za novinare na temu infrastrukturnih radova u sklopu projekta aglomeracije. Medijska konferencija održana je kod križanja Velebitske i Solinske ulice, kod autobusne stanice u blizini dječjeg vrtića Popaj, a istoj je nazočio i Mladen Mimica, voditelj projekta.

Projekt aglomeracije, jedan od najznačajnijih infrastrukturnih pothvata u Splitu u posljednjem desetljeću, obuhvaća modernizaciju i proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže, s ciljem poboljšanja kvalitete života građana i zaštite okoliša.

No, Šuta je otkrio i neke vrlo bizarne i loše vijesti. Naime, ubrzo nakon što je puštena u promet nakon radova koji su trajali nekoliko mjeseci zbog megaprojekta aglomeracije, Hercegovačka ulica u Splitu mogla bi ponovno biti raskopana. Došlo je do određenih komplikacija i "gluhog telefona" između HEP-a, Grada Splita te Vodovoda i kanalizacije. HEP bi trebao postaviti kablove za struju, ali to nije do kraja komunicirano, pa je prometnica dovršena, a struja nije postavljena. Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta izrazio je nezadovoljstvo zbog toga te je upozorio sve dionike projekta da se takve stvari u budućnosti ne događaju.

"Bojim se da je moguće da počne ponovno kopanje. Takve stvari se ne smiju događati. Zadatak Grada Splita, Vodovoda i kanalizacije i ostalih je da se stvari moraju koordinirano raditi", otkrio je Šuta na konferenciji za medije te je nadodao: "To je neprihvatljivo za građane i za sve nas, morat će koordinacija biti učestala u kojoj će Grad morati imati ključnu ulogu", zaključio je, ali nije otkrio kada bi se radovi mogli odvijati i kada će se ova ulica ponovno raskopavati.