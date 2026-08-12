Lučki kapetan otkrio do kada će se tragati za nestalim Portugalcima! "Ono što me najviše zabrinjavalo..."

Od sinoć traje potraga za četvero mladih Portugalaca koji su nestali u moru kod Senja. Krenuli su u napuhancu s veslima, po jakom nevremenu, a bura ih je odnijela u Velebitski kanal.

Dvoje su, nakon nekoliko sati potrage, pronašli iscrpljene. Za preostalom dvojicom na terenu i dalje tragaju sve snage – na moru i u zraku.

Marko Balen u Senju je razgovarao s lučkim kapetanom Nenadom Bugarinom.

Bugarin je ponovio da potraga traje od ranih jutarnjih sati.

"Prvo smo pretražili obalni dio, a zatim smo se prebacili na istočnu obalu Krka. Nešto poslije 8 sati pronašli smo plovilo koje je odgovaralo opisu. Nakon toga smo uz pomoć Pilatusa uočili prvu osobu, dok je druga uspjela sama doplivati do obale", rekao je.

Otkrio je i što ga je tijekom potrage najviše zabrinjavalo.

"Jutros, kada sam krenuo prema Senju, najviše su me zabrinjavali vremenski uvjeti. Mjerna stanica zabilježila je udare vjetra do 70 čvorova, a valovi su dosezali i do tri metra. U takvim uvjetima stvara se morska prašina, odnosno sitne čestice morske vode i soli. Zbog nje su stradale mnoge osobe, i to od gušenja, a ne utapanja. Ohrabrilo nas je kada smo pronašli žensku osobu", kazao je Bugarin pa otkrio dokad će trajati potraga.

"Pokrili smo temeljito akvatorij mogućih trajanja. Tragat ćemo dok bude vidljivosti, računamo do 21 sat. Ako dotad ne dobijemo rezultate, nastavit ćemo traganje rano ujutro", najavio je, piše Dnevnik.hr.