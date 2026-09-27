Lucija Bilobrk pokorila Europu: Pit Bull Gym slavi tri medalje, a još dvoje boraca čeka finale

Iznimno uspješan natjecateljski tjedan iza je splitskog Pit Bull Gyma, čiji su predstavnici ostvarili velike rezultate na Europskom seniorskom prvenstvu u savateu u bugarskom Plovdivu i Svjetskom juniorskom prvenstvu u kickboxingu u talijanskom Lidu di Jesolu. Najsjajnije odličje osvojila je Lucija Bilobrk, koja je nakon dvije svjetske titule u savateu prvi put postala i europska prvakinja. Uspjeh kluba upotpunili su srebrna Antonija Zec i brončana Ema Anđela Žaja, dok borba za europsko zlato tek slijedi za Roka Doždora i Anu Stojanović.

Lucija nakon svjetskih titula osvojila i europsku krunu

Lucija Bilobrk u finalu u Plovdivu svladala je francusku predstavnicu Napuu Babagbetu i svojoj kolekciji trofeja dodala naslov europske prvakinje. Iz kluba ističu kako je do zlata stigla dominantnim nastupom, potvrdivši kvalitetu kojom je već osvojila dvije svjetske titule. U finalu je nastupila i Antonija Zec, kojoj je suparnica bila Francuskinja Fanny Moreno. Prema izvještaju kluba, Antonija je uvjerljivo dobila prve dvije runde, no u nastavku joj je ponestalo snage. Iz Pit Bull Gyma podsjećaju da je krajem prošle godine operirala oba koljena. Uz javnu opomenu hrvatskoj predstavnici, pobjedu je naposljetku odnijela Moreno, dok je Zec prvenstvo završila sa srebrnom medaljom.

Doždor i Stojanović po zlato idu u Francusku

Zbog specifičnog sustava natjecanja sva finala Europskog prvenstva u savateu nisu održana u Plovdivu. Dio natjecatelja u Bugarskoj je odradio kvalifikacije za završne borbe koje će se održati u Francuskoj.

Među njima su Roko Doždor i Ana Stojanović, koji su uspješnim nastupima izborili priliku boriti se za naslov europskih prvaka. Doždor je kroz tri borbe izborio finale, a iz kluba posebno ističu njegovu dugogodišnju prisutnost u vrhu svjetskog savatea. Stojanović je također uspješno prošla kvalifikacijske borbe i osigurala nastup u završnici prvenstva.

Ema do svjetske bronce, zaustavila je buduća prvakinja

Vrijedan rezultat stigao je i iz Italije, gdje je Ema Anđela Žaja osvojila brončanu medalju na Svjetskom juniorskom prvenstvu u kickboxingu. Nakon pobjede nokautom u četvrtfinalu, u polufinalu se susrela s Kazahstankom Saniyom Nazarkasimovom, osvajačicom turnira Svjetskog kupa u Turskoj i Uzbekistanu.

U napetoj i izjednačenoj borbi, prema objavi kluba, presudio je jedan bod u korist kazahstanske predstavnice. Nazarkasimova je potom pobijedila i poljsku predstavnicu u finalu te osvojila naslov svjetske prvakinje, dok je Žaji pripala bronca. Iz Pit Bull Gyma pohvalili su i nastupe svojih juniora Petre Boban, Petra Madunića, Ivana Krševana Loze i Luke Danolića, istaknuvši njihovu hrabrost i zalaganje.

"Ovi uspjesi rezultat su zajedničkog rada cijelog kluba", poručili su iz Pit Bull Gyma, čestitajući natjecateljima i trenerima.