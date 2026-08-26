Luciano Plazibat ide u avanturu života! Uz njega će biti otac, bivši specijalac: "Moj brat je Thompson, a ja Severina"

Splitski plesač i influencer Luciano Plazibat spreman je za jedan od najvećih izazova u životu. U RTL-ov show "Asia Express: Zmajeva ruta" ulazi zajedno sa svojim ocem Robertom Plazibatom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi, dragovoljcem Domovinskog rata i veteranom vojnih misija u Afganistanu i na Bliskom istoku.

Otac i sin tako će zajedno krenuti u pustolovinu kroz Aziju, a osim fizičkih izazova, pred njima će biti i test njihova odnosa. Kako sami priznaju, dosad gotovo nikada nisu imali priliku zajedno doživjeti nešto slično.

"Moj brat je Thompson, a ja Severina"

Luciano je javnosti dobro poznat po plesu, modi i društvenim mrežama, a često ga uspoređuju i s njegovim bratom Antonijem Plazibatom, međunarodno poznatim kickboksačem.

Upravo zbog razlika između njega i brata, kaže Luciano, ljudi o njemu često stvaraju pogrešnu sliku. "Najveća zabluda o meni je to što imam brata koji je borac, klasični 'hrvatski macho tip', dok sam ja njegova potpuna suprotnost. Zato ljudi pretpostavljaju da ne mogu podnijeti nikakve 'muške' stvari samo zato što sam plesač. Volim reći da je moj brat Thompson, a ja Severina", našalio se Luciano. U "Asia Expressu" želi dokazati da se iza plesa i mode kriju izdržljivost, snaga i borbenost. Ipak, priznaje da postoje stvari koje bi mu mogle ozbiljno otežati avanturu – prije svega pauci i kukci, ali i situacije u kojima osjeti nepravdu.

Otac prošao vojne misije, danas trenira kickboks

Njegov otac Robert dolazi iz potpuno drukčijeg svijeta. Godine discipline i preciznosti obilježile su njegov život, od ratnog i vojnog iskustva do današnjeg rada kao trenera kickboxinga. Iako ga mnogi zbog njegove prošlosti doživljavaju kao izrazito čvrstog čovjeka, Robert priznaje da ima i vrlo emotivnu stranu. "Nikad nisam imao priliku doživjeti ovakvu avanturu s Lucianom", poručio je Robert.

Upravo će njihov odnos biti jedna od najzanimljivijih priča nove sezone. Robertova vojnička disciplina s jedne strane te Lucianova kreativnost, energija i spontanost s druge morat će se spojiti ako žele daleko dogurati.

Hoće li se dvije potpune suprotnosti pretvoriti u nepobjediv tim, gledatelji će moći pratiti ovoga rujna na RTL-u i platformi Voyo u showu "Asia Express: Zmajeva ruta".