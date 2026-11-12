Lovrić (HGS) na Gradskom vijeću: "Protiv sam restriktivnosti bivše vlasti". HGS traži nove štekate u centru Splita, Ivošević upozorava na opasnost

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita otvorena je opsežna rasprava o prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu. U središtu pozornosti ponovno su se našli ugostiteljski štekati u povijesnoj gradskoj jezgri, konzervatorski uvjeti, korištenje javnih površina te pravila o konzumaciji alkohola na otvorenom. Vijećnici su iznijeli niz primjedbi, a predloženi su i amandmani kojima bi se pojedine odredbe izmijenile.

Prijedlog odluke predstavio je novi pročelnik za komunalu Ante Bekavac, dok je zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić naglasila da su razmotrene sve pristigle primjedbe te da je za dokument dobivena suglasnost konzervatora.

Ivošević upozorio na mogući pravni problem

Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević upozorio je da bi naknadne izmjene odluke putem amandmana mogle otvoriti pitanje njezine zakonitosti. Prema njegovu tumačenju, svaka sadržajna promjena koja zadire u konzervatorske uvjete zahtijevala bi ponovno pribavljanje odgovarajuće suglasnosti, u protivnom bi postojala mogućnost osporavanja odluke pred sudom.

Posebno se osvrnuo na planirano postavljanje ugostiteljskih stolova u Trogirskoj i Šubićevoj ulici. Upozorio je da bi dodatni štekati mogli otežati prolazak interventnih vozila, osobito vatrogasaca. Ivošević je kritizirao i mogućnost povratka štekata ugostiteljskom objektu Judita, podsjetivši na ranije sukobe oko uklanjanja stolova s javnih površina. Istodobno je istaknuo da se nova gradska vlast, unatoč ranijim kritikama, u velikoj mjeri zadržala na rješenjima koja je provodila prethodna administracija. "Razlika je desetak stolova, u odnosu na naš komunalni red. Recite da ste obmanjivali ugostitelje, da nije da su Puljak i Ivošević mrzili ikoga, nego se slušala struka", poručio je Ivošević. Pozdravio je činjenicu da je aktualna vlast zadržala sličan pristup pitanju štekata ugostiteljskog objekta No Stress, unatoč pritiscima koje je, prema njegovim riječima, ranije doživljavala gradska administracija.

Prkić: "Zašto jedna pravila vrijede u zoni A, a druga u zoni B?"

Vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić otvorio je pitanje različitog tretmana dijelova povijesne gradske jezgre. Smatra da se u predloženoj odluci pretjerano naglašava zaštita zone A, dok se zoni B ne pridaje jednaka pozornost.

Najavio je amandman kojim će tražiti uklanjanje predviđenog štekata na jugozapadnom dijelu Pjace. Podržao je i Ivoševićeve primjedbe na dodatne stolove u Šubićevoj ulici, kao i kritike mogućnosti postavljanja kušina kod Luxora nakon 20 sati. Prkiću je sporna i odredba o izgledu žardinjera. Umjesto isključivo bijele boje, predložio je da se dopusti i boja terakote.

Posebno je problematizirao pravila o konzumiranju alkohola. Na primjeru dviju susjednih zona pokušao je pokazati nelogičnost prema kojoj bi ispijanje alkohola na jednoj strani granice bilo zabranjeno, a na drugoj dopušteno. "Koliko se kazni naplatilo uoči utakmice s Ajaxom ili reprezentacije? Uvjeren sam nijedna. Članak je tu smiješan, trebalo bi ga brisati", kazao je Prkić. Na njegove primjedbe nadovezao se Ivošević, koji je oštro kritizirao konzervatorski ured zbog mogućnosti postavljanja kušina kod Luxora, u neposrednoj blizini sfinge. "Institucija s najslabijom kičmom. Kad treba prema Gradu, onda idu džonom, a prema privatnicima popustljivi", poručio je Ivošević.

Dorčić odgovorila na kritike

Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić odbacila je dio kritika, posebno onih koje su se odnosile na predviđeni štekat u Šubićevoj ulici. Objasnila je da bi i nakon njegova postavljanja pješački prolaz na tom mjestu ostao širi od najužeg dijela iste ulice. Osvrnula se i na dopis Udruge umirovljenika Split, koja traži povrat ranije uklonjenih štekata. Pritom je ustvrdila da bi postojalo više razumijevanja za njihov zahtjev kada bi prostor koristili za vlastite aktivnosti, a ne davali ga u najam.

Na aluzije koje su se pojavile tijekom rasprave odgovorila je riječima: "Nemam odnose s nikakvim ljudima, ako ste na nešto aludirali."

HGS traži dodatne štekate, Matijević predložio izmjene

Uoči glasovanja vijećnici su predstavili niz amandmana. U ime HGS-a Dalibor Lovrić predložio je dodatne mogućnosti korištenja javnih površina za ugostiteljske terase. Istaknuo je da se protivi restriktivnom pristupu koji je, prema njegovu mišljenju, obilježio prethodnu gradsku vlast. Za ugostiteljski objekt No Stress predložio je štekat površine 35 četvornih metara, dok je za prostor Iza Lože zatražio dodatnih pet četvornih metara. Naglasio je da se pritom moraju poštovati konzervatorske smjernice i očuvati vizure. Zatražio je i mogućnost postavljanja štekata ispred objekta na adresi Kružićeva 4, uz obvezno osiguravanje prolaza pješacima.

Nezavisni vijećnik Davor Matijević također je podnio amandmane, koji se odnose na drukčiji raspored jednog štekata te premještanje drugoga. Koalicija SDP-a, Možemo i Direkta predložila je izmjene odredbi o konzumaciji alkohola, štekatu ugostiteljskog objekta Judita te dimenzijama i bojama žardinjera.

Otvoreno i pitanje Štacije te ovlasti komunalnih redara

Tijekom rasprave HDZ-ov vijećnik Luka Čelar postavio je pitanje mogućnosti rješavanja statusa ugostiteljskog objekta Štacija. Ivošević mu je odgovorio da legalizacija određenog dijela objekta ne znači i stjecanje vlasništva nad javnom površinom. Prema njegovu tumačenju, rješenje bi zahtijevalo uklanjanje ostakljenog dijela i vraćanje prostora u javnu funkciju. Čelar je potom objasnio da je problem iznio nakon što su mu se obratili zainteresirani građani te da je želio provjeriti postoji li mogućnost njegova rješavanja. Pero Ugarković, vijećnik s liste Centra, ocijenio je da je Pjaca tijekom posljednjih godinu dana izgledala znatno bolje zahvaljujući uklanjanju pojedinih štekata i drugih sadržaja.

Predložio je i izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu kako bi komunalni redari dobili šire ovlasti u postupanju. U raspravu se uključio i Marinko Biškić iz Možemo, koji je zatražio zabranu organiziranih obilazaka ugostiteljskih objekata poznatih kao pub crawl.

Vijećnik Srđan Marinić nije skrivao nezadovoljstvo predloženim komunalnim redom. "Ovo je gadljivo", kratko je komentirao.