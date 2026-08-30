Lovac teško ozlijeđen kod Gračaca: Kolegi opalila puška dok ju je skidao s ramena

U lovu na području Gračaca teško je ozlijeđen 57-godišnji muškarac nakon što ga je hitac iz lovačke puške pogodio u ruku. Zadarska policija nakon provedenog kriminalističkog istraživanja kazneno je prijavila 64-godišnjaka koji je s njim bio u lovu.

Nesreća se dogodila preksinoć u mjestu Begluci, a prema dosad utvrđenom, 64-godišnjak je neoprezno rukovao lovačkom puškom.

Puška opalila dok ju je skidao s ramena

"Dok ju je skidao s ramena, puška je opalila, a hitac je pogodio 57-godišnjaka u ruku", izvijestila je policija.

Ozlijeđeni lovac prevezen je u zadarsku bolnicu, gdje su liječnici utvrdili da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid, nakon čega je provedeno kriminalističko istraživanje.

Protiv 64-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.