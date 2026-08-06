Lou ipak pronašla novi dom: Udomit će je Goran Višnjić i supruga Eva

Kujica Lou, koja je nakon udomljenja vraćena u riječki azil, ipak će dobiti novi dom. Udomit će je glumac Goran Višnjić i njegova supruga Eva, objavila je udruga Prijatelji životinja. Slučaj psa spašenog iz nehumanih uvjeta na Učki privukao je veliku pozornost javnosti nakon što je vraćen u sklonište.

Reakcija udruge

Udruga Prijatelji životinja na društvenim je mrežama izrazila nezadovoljstvo odlukom Lane Lourdes Rupić da psa vrati u sklonište.

"Duboko smo razočarani odlukom Lane Lourdes Rupić da psa vrati u sklonište. Takav čin nema opravdanja. Čak i kada doista nastupi potpuna nemogućnost daljnje skrbi o psu ili mački, udomitelj bi trebao sam pronaći novi provjereni dobar dom za životinju", poručili su iz udruge. Istaknuli su da udomljavanje životinje znači preuzimanje odgovornosti za nju do kraja njezina života te da odgovorna skrb isključuje napuštanje.

U istoj su objavi potvrdili da Lou ipak dobiva novi dom. "Zahvaljujemo Goranu i Evi Višnjić, koji će udomiti psa Lou kako ne bi ostala u skloništu", naveli su Prijatelji životinja.

Kujica vraćena u azil jer je napala mačku?

Podsjetimo, sredinom svibnja spašeno je više životinja koje su živjele u lošim uvjetima na imanju na području Učke. Među njima je bila i kujica Lou, za koju se zainteresirala 19-godišnja studentica građevinarstva i 35. Kraljica Hrvatske Lana Lourdes Rupić. Ona je s majkom Mirelom Rupić odnijela pomoć u azil, a tada je i odlučila udomiti Lou.

Nekoliko mjeseci kasnije, Društvo za zaštitu životinja Rijeka objavilo je da je kujica vraćena. "Iako nam se činilo da je sve kako treba biti i da je Lou pronašla svoje ljude, preko noći se sve promijenilo. Zapravo, nakon jednog poziva, umjesto ispunjavanja ugovora o udomljavanju, malena nam je stigla u azil. Nismo se stigli ni snaći", naveli su iz azila.

Nakon što je riječki azil objavio da je Lou vraćena, uslijedile su brojne reakcije u javnosti. Majka djevojke, Mirela Rupić, potom je izjavila da je pas vraćen jer je napao jednu od njihovih mačaka. Pritom je optužila riječki azil da javnosti nije iznio cijeli kontekst događaja.

Na objašnjenje Mirele Rupić ubrzo je stigla reakcija jedne komentatorice koja je dovela u pitanje njezine tvrdnje. "Baš čudno s obzirom na to da ste na svojem profilu objavili video Lou i mačke kako se ljube i uživaju", napisala je, piše Index.