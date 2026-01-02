Loše vrijeme poremetilo pomorski promet: U prekidu više trajektnih, katamaranskih i brodskih linija

Nepovoljni vremenski uvjeti uzrokovali su prekide i izmjene u pomorskom prometu na više linija duž Jadrana, izvijestili su nadležni iz sustava pomorskog prometa. U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije, dok se na dijelu linija plovidba odvija prema izmijenjenom redu.

U potpunosti je obustavljena trajektna linija Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik, kao i više katamaranskih linija, među kojima su Pula – Zadar – Pula, Mali Lošinj – Cres – Rijeka te Sobra – Šipanska Luka – Dubrovnik. Ne prometuju ni brodske linije Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ, Mali Lošinj – Vele Srakane – Unije – Susak te Vodice – Šepurine – Zlarin – Šibenik.

Zbog vremenskih neprilika uvedene su i određene izmjene u redu plovidbe. Trajekt na liniji Prapratno – Sobra isplovit će iz luke Sobra u 11:15 sati, umjesto u planiranih 10:00 sati. Na državnoj liniji broj 612 Komiža – Biševo održat će se jutarnja plovidba s polaskom iz Komiže u 8:00 sati i povratkom iz uvale Mezuporat odmah po dolasku u 9:00 sati, dok se poslijepodnevna plovidba s polaskom u 14:00 sati neće održati.

Dodatne izmjene odnose se i na trajektnu liniju Split – Vela Luka – Ubli, koja će nedjeljom i blagdanom iz luke Ubli isplovljavati u 12:00 sati umjesto u 13:00, dok će polazak iz Splita biti u 17:00 sati umjesto u 18:00 sati. Također, brod na liniji Šibenik – Zlarin – Prvić Luka – Prvić Šepurine – Vodice privremeno ne pristaje u Prvić Luku zbog radova na rekonstrukciji rive.

Putnicima se savjetuje da prije polaska prate službene obavijesti i provjere aktualno stanje linija, s obzirom na to da se promet može dodatno mijenjati ovisno o razvoju vremenskih uvjeta.