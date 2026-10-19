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Loše vrijeme poremetilo planove u Solinu: Odgođena velika vježba vatrogasaca, policije, HGSS-a i hitne pomoći

Javnost će o novom datumu biti pravodobno obaviještena
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Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika odgađa se prezentacijska vježba svih sastavnica sustava civilne zaštite Grada Solina, koja se trebala održati u srijedu, 21. listopada, u Amfiteatru u Solinu. Novi datum održavanja bit će naknadno objavljen.

Podsjetimo, vježba je bila najavljena za 10:30 sati, a na njoj je trebalo sudjelovati oko 100 učenika sedmih i osmih razreda Osnovne škole Vjekoslava Paraća, uz brojne pripadnike žurnih službi.

Cilj događaja bio je učenicima i zainteresiranim građanima približiti rad sustava civilne zaštite, predstaviti opremu i vozila kojima se službe koriste te pokazati njihovu spremnost za djelovanje u kriznim situacijama.

U programu su trebali sudjelovati pripadnici Crvenog križa, hitne medicinske službe, HGSS-a, vatrogasnih postrojbi, policije i civilne zaštite.

Zbog najavljenih vremenskih neprilika vježba se neće održati u predviđenom terminu, a javnost će o novom datumu biti pravodobno obaviještena.

Više o ranije najavljenom programu možete pročitati u nastavku:

 

Vatrogasci, policija, HGSS i hitna pomoć stižu u Amfiteatar u Solinu

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