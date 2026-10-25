Loše vijesti za Torcidu: Hajdukovi navijači ne mogu kupiti ulaznice u Gibraltaru

Hajduk u četvrtak, 5. studenoga, gostuje kod Lincoln Red Impsa u trećem kolu Konferencijske lige, no navijače splitskog kluba koji planiraju putovanje u Gibraltar dočekat će stroga pravila prodaje ulaznica. Naime, domaćin je odlučio ograničiti kupnju ulaznica za domaće tribine, što znači da Hajdukovi navijači neće moći jednostavno doputovati i na licu mjesta osigurati ulazak na stadion.

Lincoln Red Imps objavio je da se ulaznice za domaće sektore mogu kupiti isključivo uz predočenje važeće gibraltarske osobne iskaznice ili britanske putovnice. Svi gostujući navijači, uključujući Hajdukove, ulaznice moraju nabaviti preko svojeg kluba.

To znači da će hrvatski navijači ovisiti o kontingentu koji će domaćin dodijeliti Hajduku, a koji će splitski klub potom distribuirati svojim navijačima.

Koliko će ulaznica dobiti Hajduk?

Utakmica će se igrati na Europa Point Stadiumu, čiji je kapacitet približno 2100 gledatelja. Lincoln ondje privremeno igra domaće utakmice dok traje izgradnja novog stadiona na mjestu nekadašnje Victorije.

Prema UEFA-inim pravilima, domaćin mora gostujućim navijačima osigurati najmanje pet posto odobrenog kapaciteta stadiona. U ovom slučaju to bi značilo nešto više od stotinu ulaznica.

Ipak, riječ je o minimalnom broju, a ne o najvećem dopuštenom kontingentu. Tako je za nedavno gostovanje nizozemskog Twentea na istom stadionu bilo osigurano čak 420 mjesta za gostujuće navijače.

Koliko će ulaznica pripasti Hajduku, zasad nije službeno potvrđeno.

Navijači trebaju pričekati službene informacije

Lincoln je pravila prodaje objavio još 9. listopada. Ulaznice za domaće sektore prodaju se osobno u dvorani Tercentenary Sports Hall kod Victoria Stadiuma, uz obvezno predočenje odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta.

Za gostujuće navijače vrijedi drukčija procedura. Hajduk će dobiti službeni kontingent ulaznica, a splitski klub bit će zadužen za njihovu raspodjelu i prodaju.

S obzirom na mali kapacitet stadiona i očekivani interes navijača, moguće je da potražnja premaši broj raspoloživih ulaznica. Zbog toga se navijačima koji planiraju putovanje preporučuje da prije rezervacije avionskih karata i smještaja pričekaju službenu potvrdu o dostupnosti ulaznica.

Putovanje u Gibraltar nije ograničeno, ali samo dolazak na odredište neće biti dovoljan za ulazak na utakmicu.

Hajduk lovi treću europsku pobjedu

Hajduk je odlično otvorio ligašku fazu Konferencijske lige. U prva dva kola svladao je Ajax na Poljudu rezultatom 2:1 te švicarski Thun u gostima s 1:0. Sa šest osvojenih bodova splitski klub trenutačno zauzima osmo mjesto među 36 sudionika natjecanja.

Nakon gostovanja u Gibraltaru, Hajduk će do kraja ligaške faze odigrati još tri susreta. Na Poljudu će 26. studenoga ugostiti belgijski Sint-Truidense, a 10. prosinca danski Nordsjælland. Posljednju utakmicu odigrat će 17. prosinca u gostima kod danskog Midtjyllanda.

Prvih osam momčadi izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će klubovi od devetog do 24. mjesta igrati dodatne utakmice za prolazak.

Pobjedom protiv Lincolna Hajduk bi stigao do devet bodova i napravio velik korak prema nastavku europske sezone. Ujedno bi zadržao maksimalan učinak nakon tri kola i dodatno povećao izglede za izravan plasman u osminu finala.