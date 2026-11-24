Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je prvu procjenu realnog dohotka u poljoprivredi za 2026. godinu, a najnoviji podaci ne donose dobre vijesti za hrvatski poljoprivredni sektor.

Prema procjenama, realni dohodak u poljoprivredi ove će godine iznositi oko 1,67 milijardi eura, što je pad od čak 13,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosio 1,93 milijarde eura.

Istodobno se očekuje da će vrijednost poljoprivredne proizvodnje biti manja za 0,6 posto te iznositi 3,14 milijardi eura.

Troškovi proizvodnje rastu

Posebno je zanimljiv podatak o rastu međufazne potrošnje, odnosno vrijednosti utrošenih resursa u poljoprivrednoj proizvodnji. Ona bi ove godine trebala dosegnuti gotovo 1,6 milijardi eura, što predstavlja rast od 9,8 posto u odnosu na 2025. godinu.

Bruto dodana vrijednost procjenjuje se na 1,55 milijardi eura, uz očekivani pad od 9,4 posto, dok bi neto dodana vrijednost trebala biti manja za 11,5 posto.

Više rada, manje dohotka

Unatoč nepovoljnim financijskim pokazateljima, količina uloženog rada u hrvatskoj poljoprivredi trebala bi porasti za jedan posto.

S druge strane, realni dohodak po jedinici godišnjeg rada procjenjuje se na 9.173 eura, dok je prošle godine iznosio 10.704 eura. Riječ je o padu od čak 14,3 posto.

Najnovije procjene tako pokazuju nepovoljan trend u hrvatskoj poljoprivredi – uz gotovo nepromijenjenu vrijednost proizvodnje i nešto više uloženog rada, rastu troškovi, a realni dohodak znatno se smanjuje.

Iz DZS-a navode da procjena obuhvaća cjelokupnu hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju, uključujući obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poslovne subjekte.

Riječ je o prvoj procjeni za 2026. godinu, a ne o konačnim godišnjim podacima.