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Loše vijesti za Hrvate koji kupuju preko interneta: Od studenoga stiže još jedan trošak

Europska komisija i službeno je potvrdila iznos

Primamljivo niske cijene postaju sve skuplja računica. Ako su vam tri eura carine na male kineske pošiljke bile previše stiže novi trošak, piše Dnevnik.

"Od 1. studenog se vodi i naknada za rukovanje, ona je također kao i fiksna carina, obračunavat će se po deklaraciji. Iznosit će, sad konačno i znamo točan iznos, dva eura po stavci deklaracije", kazala je Melita Buljan iz Carinske uprave.

Europska komisija i službeno je potvrdila iznos, kako za zemlje članice, tako i za Hrvate. Time će se pokrivati troškovi carinske službe u kontroli malih pošiljki iz trećih zemalja.

Što to znači? Ako u jednoj pošiljci naručite majicu, novčanik, slušalice, bocu za vodu - od srpnja se već naplaćuju fiksna 3 eura carine po vrsti robe, u ovom slučaju ukupno 12. Sad bi se na svaki taj proizvodi, plaćala i po dva eura naknade carinskoj službi. Uz cijenu proizvoda - ukupno još 20 eura.

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