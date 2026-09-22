Loša vremenska prognoza poremetila planove: Odgađa se Bradata Fešta

Bradata Fešta se odgađa zbog najavljene nepovoljne vremenske prognoze i uvjeta koji bi mogli značajno utjecati na kvalitetu održavanja programa.

Nakon konzultacija zaključeno je kako u predviđenim uvjetima nije moguće kvalitetno realizirati koncert.

„Žao nam je zbog odgode, pogotovo jer je sve bilo pripremljeno. Ipak, smatramo da je u ovakvim okolnostima odgovorno donijeti odluku o odgodi i sačuvati program za termin u kojem ćemo ga moći realizirati na najbolji mogući način.“

Novi termin održavanja Bradata Fešte bit će objavljen naknadno, nakon usuglašavanja svih detalja s izvođačima i partnerima koji su nužni za organizaciju.