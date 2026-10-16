Lorena Bućan otkrila dosad neispričanu anegdotu o prvom pozivu Tončija Huljića: "Petnaest minuta mi je pričao, a ja nisam shvatila o čemu je riječ"

Lorena Bućan, jedan od najmoćnijih vokala mlađe generacije i pjevačica Magazina, gostovala je u emisiji SHOWtime na Happy FM-u. Voditelj Ivo Šarić dočekao ju je s brojnim pitanjima o glazbenom putu i životu iza pozornice, a ona je otkrila dosad neispričanu anegdotu o Tončiju Huljiću, podijelila savjete koje dobiva od Jelene Rozge i prisjetila se djetinjstva.

Suradnja s Tončijem započela je pozivom koji ju je zatekao u automobilu s majkom.

"Ovo nikad nisam javno ispričala. Tonči me nazvao nakon što je na televiziji vidio moj nastup s pjesmom 'This Is a Man’s World'. Kad ga je pogledao, pomislio je: 'Aha, ovo mi treba za pjesmu Tower of Babylon.' Bila sam s mamom u autu kad me nazvao i rekao: 'Bok, Tonči je. Ja bih da ti ideš na Doru, imam pjesmu za tebe.' Nisam mogla vjerovati, ali ja tada nisam znala što je Dora", priznala je Lorena.

"Razgovor je trajao petnaest minuta, a ja sam na kraju rekla: 'Evo, dat ću vam mamu.' Kad su završili, mama je bila oduševljena, a ja sam je pitala: 'Ali, mama, što je Dora? Kod koje Dore mi idemo?' Znala sam za Eurosong, ali Doru nisam pratila ni gledala, a godinama se nije održavala. Mislila sam da su ti ljudi išli na Eurosong zato što su bili poznati. Tonči mi je petnaest minuta pričao o Dori, a ja nisam shvatila o čemu je riječ."

Danas pred publikom izvodi desetljeća Magazinovih hitova, no jedan joj i dalje zadaje muke.

"Vjerovali ili ne, pjesma koju dan-danas ne mogu sažvakati, jer je ne sviramo toliko često, jest 'Sve bi me curice ljubile'. Nakon fraza koje Keko pjeva trebam samo reći: 'Nije garant' ili 'Lažeš garant'. Nikad se ne mogu sjetiti što ide prvo, a ima i neka treća koju uvijek zaboravim. Ta tri jednostavna stiha uvijek zaboravim", ispričala je kroz smijeh.

Razgovor o stihovima otvorio je i pitanje koliko njezina života ima u tekstovima Vjekoslave Huljić.

"Vjekoslava dosad nikad nije napisala tekst po mom životu i hvala Bogu da nije, jer da sam ja sve to proživjela, tko zna bih li danas sjedila s vama ovdje. Trebaš ući u taj tekst i iznijeti ga na svoj način, proživjeti ga da bi prenio emocije. To mi nikad nije bio problem. Svaki put kad bih dobila tekst za novu pjesmu, proživjela bih ga, ali ne tako da me emocionalno razruši. Dok snimam i pjevam, stvarno osjećam taj tekst."

Važnu podršku pruža joj i jedna od prethodnica za mikrofonom Magazina, Jelena Rozga.

"Uvijek mi govori da budem svoja, da guram, da se ne dam i da držim do svojega. Govorila mi je: 'Biraj ono što je najbolje za tebe.' I kad sam ulazila u Magazin, rekla je: 'Ja podržavam sve što je najbolje za Lorenu.' Uvijek mi govori da mogu sve i da vjerujem u sebe. To mi je ogroman vjetar u leđa jer dolazi od nekoga poput nje. Jelena je stvorila takvu karijeru da mislim kako na prste jedne ruke možemo nabrojiti one koji su poput nje. A kao osoba je predivna i zato mi njezini savjeti toliko znače", istaknula je.

Osim Rozginih savjeta, pamti i one Tončija Huljića, koji se dotiču i ljubavi.

"Tonči mi je govorio da mi treba netko tko je jednostavan, normalan i, po mogućnosti, iz mog kraja. Ja sam inače iz Mravinaca, pa netko iz tog okružja", otkrila je Lorena.

Uz priče o karijeri, Lorena se prisjetila i prvih nastupa pred obiteljskom kamerom.

"Ja sam se uvijek sramila. Nedavno sam na Instagramu objavila snimke sa stare VHS kazete na kojima me mama snimala. Uvijek bih nešto izvodila, plesala, pjevala, ali čim bi završila scena, posramila bih se i sjela na kauč. Tijekom svoje točke bila bih potpuno uživljena, luda, svugdje bi me bilo, a čim bih završila, opet bih bila mirna. Nisam bila takva da bih okupila cijelu obitelj i nastupala pred svima. Uglavnom bi to bilo pred mamom, bakom, eventualno tetom. I dan-danas mi je tako. Na pozornici ću biti luda, skakat ću maksimalno, a čim završi pjesma, samo: "Hvala, hvala.""

Posebno je slikovito opisala i školske dane.

"Pisali smo test iz geografije, najgori test na svijetu. Stvarno sam učila za njega. Gledam prijateljicu za stolom do mene i molim je: 'Pomozi mi', a ona pokazuje: 'Ne mogu.' Samo su mi krenule suze, bacila sam olovku i rekla: 'Ajme meni, Gospe, ajme meni!' Baš sam stresno doživljavala školu. Mislim da su mi i dan-danas bilježnice iz povijesti mokre od suza, sto posto. Srednja škola bila je drukčija priča. Bila sam odlikašica i voljela sam učiti. Moj je zaključak da je sve do profesora."

Danas predah pronalazi u jahanju, planinarenju i kampiranju, ali i mirnim danima kod kuće. O ljubavi je govorila otvoreno, a u brzopoteznim pitanjima jasno odredila što joj u vezi ne bi odgovaralo.

"U ljubav vjerujem od početka života do kraja života", rekla je, a na pitanje o partneru koji bi tražio da smanji nastupe odgovorila: "Ako me upoznaš dok sam u Magazinu i onda tražiš da smanjim koncerte, to tako baš ne funkcionira."

Za kraj je otkrila i želju za novom glazbenom suradnjom.

"S Cvekom. Kad je Matija imao koncert u Tvornici, zajedno smo pjevali i baš nam je bio gušt. Voljela bih s njim imati duet", zaključila je Lorena u SHOWtimeu na Happy FM-u.