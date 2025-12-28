Lopta s igrališta doletjela pred policijsko vozilo, pogledajte kako su naši policajci reagirali

Nesvakidašnja, ali simpatična scena zabilježena je na jednoj gradskoj prometnici, a objavila ju je stranica Prometne zgode i nezgode. Dijete je tijekom igre izbacilo loptu koja je završila na kolniku, neposredno ispred policijskog vozila.

Policajci su uključili rotacijska svjetla i zaustavili promet kako bi spriječili moguću opasnost. Jedan od njih potom je izašao iz vozila i, nakon kratkog pokušaja, vratio loptu djetetu koje je cijeli prizor pratilo s osmijehom.

Nakon male, ali značajne geste, policijsko vozilo nastavilo je vožnju, a dijete je nastavilo igru vidno sretno. Objavu su korisnici društvenih mreža brzo podijelili, ističući primjer Policija Republike Hrvatske u službi zajednice, ali i ljudskosti u svakodnevnim situacijama.