Close Menu

Lopta s igrališta doletjela pred policijsko vozilo, pogledajte kako su naši policajci reagirali

Dijete je tijekom igre izbacilo loptu koja je završila na kolniku, neposredno ispred policijskog vozila

Nesvakidašnja, ali simpatična scena zabilježena je na jednoj gradskoj prometnici, a objavila ju je stranica Prometne zgode i nezgode. Dijete je tijekom igre izbacilo loptu koja je završila na kolniku, neposredno ispred policijskog vozila.

Policajci su uključili rotacijska svjetla i zaustavili promet kako bi spriječili moguću opasnost. Jedan od njih potom je izašao iz vozila i, nakon kratkog pokušaja, vratio loptu djetetu koje je cijeli prizor pratilo s osmijehom.

Nakon male, ali značajne geste, policijsko vozilo nastavilo je vožnju, a dijete je nastavilo igru vidno sretno. Objavu su korisnici društvenih mreža brzo podijelili, ističući primjer Policija Republike Hrvatske u službi zajednice, ali i ljudskosti u svakodnevnim situacijama.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
13
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0