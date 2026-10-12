Lopovi tijekom vikenda harali Dalmacijom: Starcu ukrali novac, mladiću provalili u automobil, a jednoj ženi odnijeli dječja kolica

Proteklog vikenda na području Šibensko-kninske županije policiji je prijavljeno pet kaznenih djela, među kojima su tri teške krađe, jedna krađa i oštećenje tuđe stvari. Nepoznati počinitelji provaljivali su u kuće, automobil i odgojno-obrazovnu ustanovu, a na meti lopova našla su se čak i dječja kolica.

Prema informacijama policije, 8. listopada u Kistanjama nepoznati počinitelj provalio je u obiteljsku kuću u vlasništvu 88-godišnjaka, iz koje je ukrao novac i nekoliko osobnih predmeta.

U noći s 8. na 9. listopada zabilježen je još jedan incident. Nepoznati počinitelj oštetio je ulazna vrata obiteljske kuće u vlasništvu 25-godišnjaka, pri čemu je nastala materijalna šteta od oko 70 eura.

U Šibeniku ukradena dječja kolica s odjećom

Posebno se izdvaja krađa koja se dogodila 9. listopada u Šibeniku, kada je nepoznati počinitelj 28-godišnjoj državljanki Srbije ukrao dječja kolica u kojima se nalazila odjeća.

Istoga dana u Šibeniku je zabilježena i provala u osobni automobil u vlasništvu 19-godišnjaka. Lopov je iz vozila ukrao autokazetofon, a materijalna šteta procijenjena je na nekoliko stotina eura.

Provaljeno i u odgojno-obrazovnu ustanovu

Niz kaznenih djela nastavljen je 10. listopada u Vodicama, gdje je nepoznati počinitelj provalio u odgojno-obrazovnu ustanovu te ukrao tehnički uređaj. I u ovom slučaju materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.

Protiv zasad nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Policija nastavlja provoditi izvide kako bi otkrila počinitelje i rasvijetlila okolnosti svih prijavljenih kaznenih djela.