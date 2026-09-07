Lopovi harali Šibenikom i Vodicama: Djevojci ukraden mobitel vrijedan 800 eura

Tijekom proteklog vikenda na području Policijske uprave šibensko-kninske prijavljene su četiri krađe i oštećenje tuđe stvari. Među događajima su krađe mobitela, torbice s dokumentima i novcem te oštećenja automobila i sigurnosne kamere.

U ugostiteljskom objektu u Vodicama 4. rujna nepoznati počinitelj ukrao je mobitel 18-godišnjakinji. Materijalna šteta procijenjena je na oko 800 eura.

Dan kasnije, 5. rujna, u Šibeniku je 30-godišnjakinji ukradena torbica s dokumentima i novcem. U nedjelju, 6. rujna, na plaži u Šibeniku nepoznati počinitelj 75-godišnjaku je iz ruksaka otuđio mobitel vrijedan oko 300 eura.

Policija je zabilježila i provalu u autokampu u Tisnom, koja se dogodila između 30. kolovoza i 4. rujna. Nepoznati počinitelj provalio je u službene prostorije, no ništa nije ukrao. Nakon toga oštetio je sigurnosnu kameru, pri čemu je nastala šteta od oko 250 eura.

U noći s 4. na 5. rujna u Šibeniku je oštećen i osobni automobil u vlasništvu 54-godišnjakinje. Materijalna šteta također je procijenjena na oko 250 eura.