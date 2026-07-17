Lopovi harali Šibenikom i okolicom: Ukrali mobitel vrijedan 1000 eura i dva novčanika

Šibensko-kninska policija izvijestila je o tri krađe prijavljene tijekom proteklog dana, među kojima je i krađa mobitela vrijednog oko 1000 eura od 26-godišnjeg državljanina Švedske.

Mobitel je ukraden 11. srpnja u Tisnom, a materijalna šteta procijenjena je na oko 1000 eura.

Istoga dana prijavljene su još dvije krađe u Šibeniku. Nepoznati počinitelj 66-godišnjakinji je ukrao novčanik s novcem i dokumentima, dok je 44-godišnjoj državljanki Španjolske otuđen novčanik s osobnim dokumentima i novcem.

Policija provodi izvide kako bi pronašla počinitelje te će protiv nepoznatih osoba podnijeti kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.